Україна отримає від Великої Британії технології радіоелектронної боротьби для захисту українських безпілотників на полі бою.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками першої зустрічі з британським прем’єр-міністром Енді Бернемом.

Україна отримає від Британії технології РЕБ

– Обговорили наш захист. Для України важливо, щоб і в небі, і на морі було достатньо спроможностей захищати життя. Також говорили про розвиток спільного оборонного виробництва. Вдячний Британії за сьогоднішнє рішення надати Україні технології РЕБ для захисту українських дронів. Точно буде корисно на полі бою, – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна та Велика Британія спільно можуть “зробити ще більше у сфері дронів та інших технологій”.

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Бернем заявив, що Зеленський став першим лідером, з яким він зустрівся після вступу на посаду прем’єр-міністра.

– І це не випадково. Це намір проголосити дуже чітке повідомлення: ми залишаємося з Україною на 100%, – наголосив Бернем.

Він підтвердив, що Велика Британія передасть Україні технології РЕБ для захисту українських БпЛА. Це допоможе точніше уражати цілі та зберігати життя українців.

– Велика Британія продовжить разом із союзниками очолювати Коаліцію охочих та підтримуватиме досягнення повного припинення вогню, – наголосив Бернем.

Він додав, що після припинення вогню Лондон готовий долучитися до розміщення в Україні багатонаціональних сил на тривалий термін.

Під час зустрічі лідери також обговорили ключові напрями подальшого партнерства та підтримки України.

Зокрема, йшлося про розвиток спільного оборонного виробництва та відкриття відповідних підприємств в Україні та Великій Британії.

Зеленський і Бернем домовилися працювати над тим, щоб темпи співпраці між країнами зростали.

Сторони обговорили роботу Антибалістичної коаліції, наступні кроки у цьому напрямі та співпрацю в межах Коаліції охочих.

Бернем запевнив, що Британія продовжить співголовувати в Коаліції охочих і братиме участь у підготовці до наступної зустрічі партнерів у серпні.

Президент України повідомив, що запросив британського прем’єра відвідати Україну.

У понеділок, 27 липня, президент Володимир Зеленський вирушив до Великої Британії. Це перший візит іноземного лідера до Сполученого Королівства після того, як Бернем обійняв посаду 20 липня.

Зустріч Зеленського і Бернема відбулася на борту авіаносця Королівських ВМС HMS Queen Elizabeth у британській військово-морській базі Портсмут.

Нагадаємо, видання The Telegraph писало, що Бернем під час зустрічі із Зеленським представить угоду, яка дозволить Україні розпочати масштабне виробництво британських систем глушіння сигналів Stone Cloak.

Ці системи встановлюють на українські ударні безпілотники. Вони призначені для того, щоб ускладнювати російським системам протиповітряної оборони відстеження дронів.

Велика Британія передала Україні тисячі таких пристроїв. Угода передбачає передачу Києву прав інтелектуальної власності на технологію, що дозволить Україні самостійно виробляти ці системи у великих масштабах.

Фото: Володимир Зеленський

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