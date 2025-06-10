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Ірина Гамалій, редакторка сайту
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Україна отримує зброю від США та веде переговори про закупівлю Patriot – МЗС

Георгій Тихий
Фото: МЗС

Україна продовжує отримувати військову допомогу, надану адміністрацією 46 президента США Джо Байдена та веде переговори щодо закупівлі озброєння у Сполучених Штатів.

Про це під час брифінгу заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий, відповідаючи на питання про ймовірне припинення допомоги від США цього літа.

Україна веде діалог зі США щодо закупівлі зброї

 – Ну, я думаю, конкретні графіки, це краще запитати у військових, звісно, бо вони знають детально всю цю інформацію. Я можу акцентувати, що, по-перше, Україна веде активний діалог зі США щодо того, щоб закуповувати американську зброю, – наголосив Тихий.

Він уточнив, що мова йдеться зокрема про зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Зараз дивляться

За словами речника МЗС, пакети допомоги від США “станом на зараз надходять”. Щодо графів надходження зброї, він порадив питати у військових.

Тихий згадав і про угоду щодо створення Інвестиційного фонду відбудови, також відому як угода про надра.

– Там передбачений, як ви знаєте, такий механізм. Це вписано в цій угоді. Можливість, власне, компенсації цього фонду наданою зброєю. Тому це один із варіантів, яким чином Україна продовжить отримувати допомогу, – пояснив дипломат.

Він додав, що українська дипломатична служба робить усе можливе для забезпечення постачання американського озброєння в Україну.

Нагадаємо, 10 травня президент Володимир Зеленський заявив про те, що допомога Україні від США продовжує надходити. Обмін розвідданими не був зупинений.

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