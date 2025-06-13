Налоговая, таможня и железная дорога: хакеры ГУР осуществили атаку на сервисы РФ

Киберподразделения Главного управления разведки Украины провели комплексные атаки на критически важные цифровые сервисы Российской Федерации.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на собственные источники.

Под ударом госструктуры РФ

В течение 10-12 июня украинские киберспециалисты осуществили серию скоординированных атак на IT-инфраструктуру российских государственных органов.

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В результате операций был остановлен внутренний электронный документооборот в таможенной и налоговой службах РФ.

Российская Федеральная таможенная служба вынуждена была признать факт DDoS-атак, хотя официально это подали как технические сложности в информационном обмене с участниками внешнеэкономической деятельности.

Кибератаки также коснулись сервисов, обеспечивающих работу российской экономики.

Среди пострадавших — компания Контур, разрабатывающая бухгалтерское программное обеспечение для бизнеса, система Честный знак для цифровой маркировки товаров и платформа электронной подписи ГосКлюч.

Транспортный коллапс

Отдельной целью стала российская железнодорожная монополия РЖД.

12 июня граждане РФ лишились возможности приобретать железнодорожные билеты через онлайн-платформы. Особенно остро проблему ощутили жители Санкт-Петербурга, Тверской и Свердловской областей.

Руководство РЖД подтвердило технические сбои из-за массированных DDoS-атак и рекомендовало пассажирам обращаться в традиционные кассовые пункты на вокзалах.

Представители ГУР объяснили выбор целей их непосредственным участием в поддержке российской агрессии против Украины.

Налоговая и таможенная службы обеспечивают финансирование военной машины РФ, а железная дорога используется для логистического обеспечения оккупационных войск.

Эта операция стала продолжением серии успешных кибератак украинских спецслужб, включая недавнее выведение из строя сибирского интернет-провайдера Орион Телеком.

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