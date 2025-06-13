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3 мин.

Налоговая, таможня и железная дорога: хакеры ГУР осуществили атаку на сервисы РФ

кібератака
Фото: Pixabay

Киберподразделения Главного управления разведки Украины провели комплексные атаки на критически важные цифровые сервисы Российской Федерации.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на собственные источники.

Под ударом госструктуры РФ

В течение 10-12 июня украинские киберспециалисты осуществили серию скоординированных атак на IT-инфраструктуру российских государственных органов.

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В результате операций был остановлен внутренний электронный документооборот в таможенной и налоговой службах РФ.

Российская Федеральная таможенная служба вынуждена была признать факт DDoS-атак, хотя официально это подали как технические сложности в информационном обмене с участниками внешнеэкономической деятельности.

Кибератаки также коснулись сервисов, обеспечивающих работу российской экономики.

Среди пострадавших — компания Контур, разрабатывающая бухгалтерское программное обеспечение для бизнеса, система Честный знак для цифровой маркировки товаров и платформа электронной подписи ГосКлюч.

Транспортный коллапс

Отдельной целью стала российская железнодорожная монополия РЖД.

12 июня граждане РФ лишились возможности приобретать железнодорожные билеты через онлайн-платформы. Особенно остро проблему ощутили жители Санкт-Петербурга, Тверской и Свердловской областей.

Руководство РЖД подтвердило технические сбои из-за массированных DDoS-атак и рекомендовало пассажирам обращаться в традиционные кассовые пункты на вокзалах.

Представители ГУР объяснили выбор целей их непосредственным участием в поддержке российской агрессии против Украины.

Налоговая и таможенная службы обеспечивают финансирование военной машины РФ, а железная дорога используется для логистического обеспечения оккупационных войск.

Эта операция стала продолжением серии успешных кибератак украинских спецслужб, включая недавнее выведение из строя сибирского интернет-провайдера Орион Телеком.

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