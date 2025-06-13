Сенат Канади засудив російські злочини проти українських дітей

Сенат Канади одностайно підтримав резолюцію щодо засудження усіх російських нападів та втручань, спрямованих проти українських дітей. Ініціативу запропонував сенатор Стен Кучер.

Про це повідомляється на офіційному сайті Сенату Канади.

Захист українських дітей

Резолюція засуджує всі напади та втручання Російської Федерації в життя українських дітей.

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Документ також закликає всі держави, що входять до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, суттєво активізувати свої зусилля щодо захисту українських дітей від російської агресії.

Держав-партнерів закликають активізувати діяльність щодо повернення, репатріації та реабілітації українських дітей, викрадених Росією.

Реакція української сторони

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак високо оцінив ухвалення резолюції, нагадавши, що Канада та Україна є співголовами коаліції за повернення українських дітей.

— Ухвалення цієї резолюції — важливий політичний сигнал, що наголошує: світ не заплющує очі на злочини Росії та стоїть на боці справедливості. Дякую Сенату Канади та окремо сенатору Стену Кучеру за ініціювання резолюції, — заявив Єрмак.

Він наголосив, що українські діти мають право на своє дитинство вдома, в Україні, і Україна не зупиниться, поки не поверне кожну дитину.

Результат перемовин у Стамбулі

Україна під час переговорів у Стамбулі офіційно передала російській стороні список українських дітей, яких потрібно повернути. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, йдеться про сотні дітей, яких РФ незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях.

— Ще у березні на зустрічі в Джидді ми підтвердили готовність до 30-денного припинення вогню з гуманітарною складовою, — зауважив він.

Єрмак наголосив, що повернення українських дітей — невіддільна частина справедливого та тривалого миру та ключовий елемент довіри, перший тест на щирість намірів.

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