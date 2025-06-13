Медиків не призначатимуть на непрофільні посади у війську без згоди – МОЗ

Медичних працівників, фармацевтів і спеціалістів з реабілітації більше не зможуть призначати на військові посади, які не відповідають їхній освіті та кваліфікації, якщо вони на це не погодяться.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

Нові правила військової служби для медиків

12 червня набули чинності зміни, затверджені указом президента, до положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних силах України.

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Ці корективи регламентують порядок служби для осіб із медичною, фармацевтичною освітою та фахівців із реабілітації – з урахуванням умов воєнного стану.

Основна новація документа – заборона на призначення таких спеціалістів на непрофільні посади, які не пов’язані з медичною, фармацевтичною або реабілітаційною діяльністю, а також на ті, де вимагається нижчий рівень освіти чи кваліфікації, ніж має кандидат.

Виняток можливий лише у разі добровільної згоди самих військовослужбовців.

Ці обмеження поширюються на громадян та військовослужбовців, які:

мають ступінь магістра з медичної або фармацевтичної спеціальності та сертифікат лікаря-спеціаліста або фармацевта-спеціаліста;

здобули ступінь магістра за спеціальностями Технології медичної діагностики та лікування (зі спеціалізацією Протезування-ортезування), Терапія та реабілітація, Біомедична інженерія (освітня програма з технологій протезно-ортопедичних виробів);

мають вищу освіту і пройшли післядипломну підготовку за напрямами Ерготерапія, Протезування-ортезування, Терапія мови і мовлення, Фізична терапія.

Нагадаємо, на початку 2024 року уряд запровадив можливість стовідсоткового бронювання працівників медичної сфери.

Це стосується медиків державних і комунальних медзакладів, установ громадського здоров’я, центрів крові, а також структур, які проводять судово-медичну та судово-психіатричну експертизу, за умови, що робота в них є основним місцем працевлаштування.

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