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Ирина Гамалий, редактор сайта
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Медиков не будут назначать на непрофильные должности в армии без согласия — Минздрав

медики екстренки
Фото: Depositphotos

Медицинских работников, фармацевтов и специалистов по реабилитации больше не смогут назначать на военные должности, не соответствующие их образованию и квалификации, если они на это не согласятся.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины.

Новые правила военной службы для медиков

12 июня вступили в силу изменения, утвержденные указом президента, к положению о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины.

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Эти коррективы регламентируют порядок службы для лиц с медицинским, фармацевтическим образованием и специалистов по реабилитации — с учетом условий военного положения.

Основная новация документа — запрет на назначение таких специалистов на непрофильные должности, которые не связаны с медицинской, фармацевтической или реабилитационной деятельностью, а также на те, где требуется более низкий уровень образования или квалификации, чем имеет кандидат.

Исключение возможно только в случае добровольного согласия самих военнослужащих.

Эти ограничения распространяются на граждан и военнослужащих, которые:

  • имеют степень магистра по медицинской или фармацевтической специальности и сертификат врача-специалиста или фармацевта-специалиста;
  • получили степень магистра по специальностям Технологии медицинской диагностики и лечения (со специализацией Протезирование-ортезирование), Терапия и реабилитация, Биомедицинская инженерия (образовательная программа по технологиям протезно-ортопедических изделий);
  • имеют высшее образование и прошли последипломную подготовку по направлениям Эрготерапия, Протезирование-ортезирование, Терапия речи и речи, Физическая терапия.

Напомним, в начале 2024 года правительство ввело возможность стопроцентного бронирования работников медицинской сферы.

Это касается медиков государственных и коммунальных медучреждений, учреждений общественного здоровья, центров крови, а также структур, которые проводят судебно-медицинскую и судебно-психиатрическую экспертизу, при условии, что работа в них является основным местом трудоустройства.

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