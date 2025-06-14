Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 43 із 58 російських дронів

З вечора п’ятниці і протягом ночі 14 червня РФ атакувала Україну 58-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Нічна атака дронами 14 червня: як відпрацювала ППО

Сьогодні вночі окупанти запускали дрони із напрямків Брянська, Орла, Міллерово, Шаталового та Приморсько-Ахтарська.

Основними напрямками удару були чотири області – Харківська, Донецька, Дніпропетровська і Запорізька.

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Силами ракетних військ, підрозділів РЕБ та безпілотних систем, а також мобільних вогневих груп станом на 08:30 підтверджено знешкодження 43 із 58 ворожих дронів на Сході та Півночі країни.

З них 23 – збито вогневими засобами ураження, ще 20 БпЛА локаційно втрачені або подавлені засобами РЕБ.

Волночас, на жаль, зафіксовано влучання у 9 локаціях та падіння уламків збитих цілей ще у 5-ти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 207-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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