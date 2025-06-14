Ночная атака на Украину: ПВО обезвредила 43 из 58 российских дронов
С вечера пятницы и в течение ночи 14 июня РФ атаковала Украину 58-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Ночная атака дронами 14 июня: как отработала ПВО
Сегодня ночью оккупанты запускали дроны с направлений Брянска, Орла, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарска.
Основными направлениями удара были четыре области — Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская.
Силами ракетных войск, подразделений РЭБ и беспилотных систем, а также мобильных огневых групп по состоянию на 08:30 подтверждено обезвреживание 43 из 58 вражеских дронов на Востоке и Севере страны.
Из них 23 — сбиты огневыми средствами поражения, еще 20 БпЛА локационно потеряны или подавлены средствами РЭБ.
В то же время, к сожалению, зафиксировано попадание в 9 локациях и падение обломков сбитых целей еще в 5-ти.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 207-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.