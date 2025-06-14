Ночная атака на Украину: ПВО обезвредила 43 из 58 российских дронов

С вечера пятницы и в течение ночи 14 июня РФ атаковала Украину 58-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Ночная атака дронами 14 июня: как отработала ПВО

Сегодня ночью оккупанты запускали дроны с направлений Брянска, Орла, Миллерово, Шаталово и Приморско-Ахтарска.

Основными направлениями удара были четыре области — Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Запорожская.

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Силами ракетных войск, подразделений РЭБ и беспилотных систем, а также мобильных огневых групп по состоянию на 08:30 подтверждено обезвреживание 43 из 58 вражеских дронов на Востоке и Севере страны.

Из них 23 — сбиты огневыми средствами поражения, еще 20 БпЛА локационно потеряны или подавлены средствами РЭБ.

В то же время, к сожалению, зафиксировано попадание в 9 локациях и падение обломков сбитых целей еще в 5-ти.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 207-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

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