Вибухи у Запоріжжі: дрони атакували підприємство, поранено двох поліцейських
Вибухи у Запоріжжі пролунали вранці 14 червня – окупанти завдали удару по місту Шахедами. Є пошкодження, поранено двох поліцейських та 62-річну жінку.
Оновлено о 09:10.
Обстріл Запоріжжя 14 червня: що відомо про наслідки
Вибухи пролунали у місті близько 04:00 ранку. Внаслідок атаки сталася пожежа на гуманітарному підприємстві, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За його словами, також на автостоянці згоріли понад 10 автівок, пошкоджено магазин та зупинку громадського транспорту, а у багатоповерхівках повилітали шибки.
– Дістали поранень двоє поліцейських. Медики надають їм усю необхідну допомогу, – додав Федоров.
У них – множинні осколкові поранення кінцівок під час удару БпЛА. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Станом на 09:10 кількість постраждалих збільшилася до трьох – 62-річна жінка самостійно звернулася до медиків.
У неї – переломи ніг, її стан – також середньої тяжкості.
Федоров уточнив, що вранці ворог атакував Запоріжжя 14-ма Шахедами.
Загалом упродовж доби армія РФ завдала 438 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, двоє поранені внаслідок атак на Пологівський та Запорізький райони.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 207-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Іван Федоров