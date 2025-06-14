Вибухи у Запоріжжі: дрони атакували підприємство, поранено двох поліцейських

Вибухи у Запоріжжі пролунали вранці 14 червня – окупанти завдали удару по місту Шахедами. Є пошкодження, поранено двох поліцейських та 62-річну жінку.

Оновлено о 09:10.

Обстріл Запоріжжя 14 червня: що відомо про наслідки

Вибухи пролунали у місті близько 04:00 ранку. Внаслідок атаки сталася пожежа на гуманітарному підприємстві, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

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За його словами, також на автостоянці згоріли понад 10 автівок, пошкоджено магазин та зупинку громадського транспорту, а у багатоповерхівках повилітали шибки.

– Дістали поранень двоє поліцейських. Медики надають їм усю необхідну допомогу, – додав Федоров.

У них – множинні осколкові поранення кінцівок під час удару БпЛА. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Станом на 09:10 кількість постраждалих збільшилася до трьох – 62-річна жінка самостійно звернулася до медиків.

У неї – переломи ніг, її стан – також середньої тяжкості.

Федоров уточнив, що вранці ворог атакував Запоріжжя 14-ма Шахедами.

Загалом упродовж доби армія РФ завдала 438 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Одна людина загинула, двоє поранені внаслідок атак на Пологівський та Запорізький райони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 207-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Іван Федоров

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