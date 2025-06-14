Я вдома, я вільний, я в Україні: перші емоції звільнених захисників після полону

14 червня в межах Стамбульських домовленостей відбувся черговий обмін полоненими.

Перші емоції звільнених із полону

Українські військові, які роками перебували в російському полоні, повернулися на рідну землю.

Їхні перші слова – це сльози радості, віра в перемогу і глибоке відчуття свободи.

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– Ми безмежно раді повернутися до нашої Батьківщини. Ми віримо в наш народ, у нашу перемогу, – сказали звільнені військові, щойно ступивши на українську землю.

Серед повернених – захисники Азовсталі з Маріуполя, які провели в полоні понад три роки.

– Ми з Маріуполя. Азовсталь. Прикордонники. Вдома чекають дружина, діти, внуки, – поділилися двоє з них, не стримуючи сліз.

Для багатьох це не просто повернення додому – це нове життя після важких років неволі.

– Я вдома, я вільний, я в Україні. В мене навіть слів немає, щоб висловити свої відчуття. Головне, щоб наша Україна жила і все гаразд було в нас, у наших рідних, близьких. Чекаю з нетерпінням нашої зустрічі, – зворушливо сказав інший звільнений військовослужбовець.

Обмін полоненими 14 червня

14 червня відбувся черговий, уже четвертий за останні сім днів, обмін військовополоненими між Україною та Росією.

До рідних домівок повернулися військовослужбовці Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, а також бійці територіальної оборони, Сил спеціальних операцій, морської піхоти, десантно-штурмових і механізованих частин.

Серед звільнених є ті, хто тривалий час вважався зниклими безвісти, зокрема оборонці Маріуполя.

Багато з них опинилися в російському полоні ще на початку повномасштабного вторгнення.

Найстаршому з повернутих – 63 роки, наймолодшому – лише 21.

Значна частина звільнених – це офіцери, які продовжували боротися навіть у найважчих умовах.

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