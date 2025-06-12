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Марта Бондаренко, редакторка стрічки
3 хв.

Втрати РФ у війні проти України перевищили 1 млн – Генштаб ЗСУ

російські танки
Фото: Getty Images

Минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1140 російських окупантів. На сьогодні загальні втрати РФ у війні перевищили 1 мільйон.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Також на фронті за минулу добу росіяни втратили 47 одиниць артилерійських систем, шість танків та один засіб протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні на 12 червня 2025:

  • особового складу ‒ близько 1 000 340 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 10933 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22786 (+3) од,
  • артилерійських систем – 29063 (+47) од,
  • РСЗВ – 1413 од,
  • засобів ППО ‒ 1184 (+1) од,
  • літаків – 416 од,
  • гелікоптерів – 337 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40435 (+138),
  • крилатих ракет ‒ 3337 од,
  • кораблів /катерів ‒ 28 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 51715 (+136) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3914 од.

Варто зауважити, що сьогодні, 12 червня, держава-агресор відзначає День Росії.

– Кожна імперська авантюра мала свою ціну. Північна війна забрала 30 тисяч московитів. Похід Наполеона 1812 року – 200 тисяч солдатів. Перша світова знешкодила 2 мільйони росіян і зруйнувала Російську імперію. А за 3,5 роки широкомасштабної агресії в Україні втрати російських загарбників складають вже мільйон осіб. Мільйон знищених та покалічених через хворі імперські амбіції, – наголосили у Генеральному штабі ЗСУ.

Військові наголошують, що ці втрати РФ у війні в Україні – не остаточна цифра, і чим менше окупантів на нашій землі, тим швидше Сили оборони звільнять свою країну від ворога.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 205-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ

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