СБУ затримала агента ФСБ, який готував ракетні удари по аеродромах ЗСУ на Рівненщині

На Рівненщині затримали агента РФ, який збирав координати для повітряної атаки на оперативні аеродроми та логістичні склади ЗСУ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

СБУ затримала агента ФСБ

Співробітники СБУ викрили агента під час безпосереднього здійснення розвідувальної діяльності. Затримання відбулося в момент, коли він знімав зовнішній периметр військового об’єкта.

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На місці події та в помешканні затриманого вилучено мобільний телефон, камеру прихованого спостереження та інші докази співпраці з ворогом. Служба безпеки також вжила превентивних заходів для захисту військових локацій регіону.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Максимальне покарання передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше контррозвідка СБУ затримала в Одеській області агентку російської військової розвідки, яка на замовлення окупантів виготовляла саморобні вибухові пристрої для терактів на півдні України.

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