Згідно з пунктом 15 Положення про військово-транспортний обов’язок, затвердженого постановою Кабміну від 28.12.2000 № 1921, на підприємства (юридичні особи) покладено обов’язок подавати відомість про наявність транспортних засобів і техніки, їхній технічний стан, а також про працівників, які керують цими засобами і технікою.

Про те, як подати звіт до ТЦК про транспортні засоби та кому це треба зробити, читайте в матеріалі.

Коли подавати звіт до ТЦК про транспортні засоби у 2025 році

У 2025 році звіт до ТЦК про транспортні засоби залишається важливим елементом забезпечення мобілізаційної готовності держави в умовах воєнного стану. Такий звіт подається юридичними особами, державними установами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, які мають на балансі транспортні засоби.

Зараз дивляться

Основна мета подання — інформування територіальних центрів комплектування про наявність техніки, яка потенційно може бути використана для потреб Збройних сил України або інших Сил оборони.

Йдеться не про автоматичне вилучення транспорту, а про його облік на випадок особливого періоду.

Подання цієї інформації до територіальних центрів комплектування (ТЦК) здійснюється двічі на рік — до 20 червня та до 20 грудня відповідного року.

Враховуючи це, останній день звітування у червні 2025 року — 20 число, однак задля уникнення ризиків рекомендується надіслати відомість не пізніше 19 червня.

Керівники підприємств, установ і організацій щороку подають таку відомість до відповідних ТЦК у встановлені строки.

Хто має подати звіт до ТЦК про транспортні засоби

Подання звіту є обов’язковим для всіх організацій незалежно від форми власності, якщо в них є транспорт.

Громадяни (фізичні особи), які володіють особистими автомобілями, не зобов’язані звітувати, якщо не ведуть підприємницьку діяльність, пов’язану з транспортом, або не мають відповідних договорів із державними структурами.

Як звітувати до ТЦК про наявність транспортних засобів

Звіт подається у формі, відповідно до додатку 1 постанови № 1921, визначеній територіальним центром комплектування, і включає інформацію про всі наявні транспортні засоби: марку, модель, рік випуску, реєстраційний номер, технічний стан, призначення, наявність пального тощо.

Способи подання можуть бути різними — особисто, поштою, через електронну пошту. Під час подання потрібно мати копію звіту з відміткою про прийняття або квитанцію про надсилання з пошти, щоб у разі перевірки можна було підтвердити факт виконання обов’язку.

Штрафи за неподання звіту про транспортні засоби до ТЦК

Порушення вимог законодавства у сфері оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді штрафу (стаття 210 КУпАП).

Для посадових осіб органів влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадських об’єднань — від 2 000 до 3 500 неоподатковуваних мінімумів. Це від 34 000 до 59 500 грн.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.