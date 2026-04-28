Довідки форми ОК-5 та ОК-7 – це індивідуальні відомості про особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Факти ICTV дізнавалися, чим відрізняються довідки ОК-5 та ОК-7 та кому вони можуть знадобитися.

Що таке довідки форми ОК-5 та ОК-7

У Пенсійному фонді України зазначають, що довідка ОК-5 містить дані про суми заробітку застрахованої особи для обчислення її пенсії, визначення страхового стажу та сплати страхових внесків.

– На підставі цієї довідки застрахована особа отримує інформацію щодо набутого страхового стажу та заробітної плати, яка буде врахована при призначенні пенсії. Формується довідка ОК-5 за будь-який період, починаючи з 2000 року, – зазначають у ПФУ.

А довідка форми ОК-7 містить відомості про суми заробітної плати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок, та страховий стаж за період із 2011 року.

Довідку ОК-7 використовують для визначення страхового стажу для розрахунку розміру лікарняних виплат, нарахування допомоги по безробіттю тощо. Ця форма містить:

Перелік страхувальників, які подавали відомості про застраховану особу до системи персоніфікованого обліку.

По кожному зі страхувальників за кожен місяць: розмір заробітку, з якого сплачені страхові внески, кількість днів стажу та позначку про сплату страхових внесків.

Відомості про спеціальний стаж (за наявності таких даних).

Яка різниця між довідками ОК-5 та ОК-7

Насправді ці форми довідок дуже схожі, майже однакові. Єдина відмінність – на першій сторінці форми ОК-5 є рядок “Для пенсії”. У довідці ОК-7 його немає.

Тобто призначення ОК-5 – подання інформації для нарахування пенсії. Крім того, довідка ОК-7 містить дані лише про заробітну плату, з якої сплачувався єдиний соціальний внесок.

Форма ОК-5 вважається більш універсальною, оскільки вона необхідна для обрахування пенсій. В той час як ОК-7 зазвичай використовується для розрахунку лікарняних виплат, нарахування допомоги по безробіттю тощо.

Проте страховий стаж, починаючи з 2016 року, можна обчислювати як за даними форми ОК-5, так і за даними форми ОК-7.

Як отримати довідку ОК-5 чи ОК-7

Оформити ці довідки можна кількома способами:

Через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

На порталі Дія (форма ОК-5 та ОК-7).

Особисто звернутися до найближчого Пенсійного фонду. З собою потрібно мати паспорт та ідентифікаційний код.

