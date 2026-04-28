Довідки ОК-5 та ОК-7 – це індивідуальні відомості про особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Для чого потрібна довідка ОК-5, кому вона знадобиться та де її оформити, дізнавалися Факти ICTV.

ОК-5: що це за довідка

Форма ОК-5 має назву Індивідуальні відомості про застраховану особу. Ця довідка містить дані щодо суми заробітку для обчислення пенсії, визначення страхового стажу, сплати страхових внесків тощо. Формується цей документ за будь-який період, починаючи з 2000 року.

Зараз дивляться

Відповідно, з цією довідкою застрахована особа отримує інформацію щодо набутого страхового стажу та заробітної плати, яка буде врахована їй при призначенні пенсії.

Довідка ОК-5:

допомагає проаналізувати свій страховий стаж, сплату страхових внесків та заробітну плату, яка буде врахована при призначенні пенсії;

використовується для призначення, обчислення та перерахунку розміру пенсії;

допомагає малозабезпеченим особам отримувати безоплатну вторинну правову допомогу (ОК-5 є в переліку необхідних документів).

Як отримати довідку ОК-5

Зробити це можна онлайн чи офлайн. Для онлайн-оформлення ви можете скористатися порталом електронних послуг Пенсійного фонду України або порталом Дія.

Щоб отримати довідку ОК-5 через Пенсійний фонд:

Перейдіть за посиланням, натисніть у верхньому правому куті Вхід та авторизуйтесь (за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), системи ID.GOV.UA, або Дія.Підпис); У розділі Комунікації з ПФУ оберіть пункт Запит на отримання електронних документів. У полі Тип звернення оберіть Довідка ОК-5 (загальні дані вже будуть заповнені системою) та надайте згоду на передання та обробку своїх персональних даних. Наприкінці натисніть Відправити до ПФУ.

Готову довідку ви знайдете в особистому кабінеті в розділі Мої звернення.

Щоб отримати довідку через портал Дія:

Перейдіть на портал Дія та авторизуйтесь.

Знайдіть послугу довідка ОК-5 та натисніть Отримати.

На екрані зʼявиться інформація про вас, перевірте її. Якщо все правильно, натисніть Готово.

Коли довідка буде готова, на вашу електронну пошту прийде відповідний лист.

Також переглянути статус заяви та завантажити довідку можна в розділі Послуги — Отримані документи.

Якщо онлайн-оформлення довідки не для вас, ви можете особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. З собою потрібно мати паспорт та довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).

Довідка ОК-5 в електронному вигляді видається безоплатно у день звернення. А для видачі паперового документу потрібно почекати 15 днів.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.