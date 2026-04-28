Що таке довідка ОК-5: для чого потрібна та як отримати
Довідки ОК-5 та ОК-7 – це індивідуальні відомості про особу з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.
ОК-5: що це за довідка
Форма ОК-5 має назву Індивідуальні відомості про застраховану особу. Ця довідка містить дані щодо суми заробітку для обчислення пенсії, визначення страхового стажу, сплати страхових внесків тощо. Формується цей документ за будь-який період, починаючи з 2000 року.
Відповідно, з цією довідкою застрахована особа отримує інформацію щодо набутого страхового стажу та заробітної плати, яка буде врахована їй при призначенні пенсії.
Довідка ОК-5:
- допомагає проаналізувати свій страховий стаж, сплату страхових внесків та заробітну плату, яка буде врахована при призначенні пенсії;
- використовується для призначення, обчислення та перерахунку розміру пенсії;
- допомагає малозабезпеченим особам отримувати безоплатну вторинну правову допомогу (ОК-5 є в переліку необхідних документів).
Як отримати довідку ОК-5
Зробити це можна онлайн чи офлайн. Для онлайн-оформлення ви можете скористатися порталом електронних послуг Пенсійного фонду України або порталом Дія.
Щоб отримати довідку ОК-5 через Пенсійний фонд:
- Перейдіть за посиланням, натисніть у верхньому правому куті Вхід та авторизуйтесь (за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), системи ID.GOV.UA, або Дія.Підпис);
- У розділі Комунікації з ПФУ оберіть пункт Запит на отримання електронних документів.
- У полі Тип звернення оберіть Довідка ОК-5 (загальні дані вже будуть заповнені системою) та надайте згоду на передання та обробку своїх персональних даних.
- Наприкінці натисніть Відправити до ПФУ.
Готову довідку ви знайдете в особистому кабінеті в розділі Мої звернення.
Щоб отримати довідку через портал Дія:
- Перейдіть на портал Дія та авторизуйтесь.
- Знайдіть послугу довідка ОК-5 та натисніть Отримати.
- На екрані зʼявиться інформація про вас, перевірте її. Якщо все правильно, натисніть Готово.
- Коли довідка буде готова, на вашу електронну пошту прийде відповідний лист.
Також переглянути статус заяви та завантажити довідку можна в розділі Послуги — Отримані документи.
Якщо онлайн-оформлення довідки не для вас, ви можете особисто звернутися до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. З собою потрібно мати паспорт та довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційний код).
Довідка ОК-5 в електронному вигляді видається безоплатно у день звернення. А для видачі паперового документу потрібно почекати 15 днів.