Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Карта бойових дій на 20 червня 2025 – ситуація на фронті
На кінець минулої доби на фронті зафіксовано 133 бойових зіткнень. Російський ворог завдав одного ракетного та 33 авіаційних ударів, застосувавши п’ять ракет та 32 керовані бомби. Також окупанти використали 899 дронів-камікадзе та здійснили 3504 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.
Карта бойових дій в Україні на 20 червня 2025
Втрати Росії у війні на 20 червня 2025
- особового складу – близько 1 009 330 (+1090) осіб,
- танків – 10 954 (+3) од,
- бойових броньованих машин – 22 860 (+7) од,
- артилерійських систем – 29 374 (+46) од,
- РСЗВ – 1421 (+1) од,
- засобів ППО – 1188 (+1) од,
- літаків – 416 од,
- гелікоптерів – 337 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41 299 (+70) од.
- крилатих ракет – 3369 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 1 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 52 501 (+81) од,
- спеціальна техніка – 3920 (+2) од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 213-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
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