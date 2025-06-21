Зеленський пояснив, навіщо Росії потрібні зустрічі з Україною без участі США

Президент Володимир Зеленський пояснив, яку тактику використовує Росія, зокрема, навіщо Кремлю потрібні переговори та обміни полоненими.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

Зеленський розкрив тактику Росії

За словами президента, раніше обміни відбувалися не так масштабно і без чітких домовленостей. Однак зараз Росії дуже важливо показати, що нібито відбувається дипломатичний процес.

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Для Кремля головна мета – відірвати США від України та зменшити надання допомоги.

– Для цього потрібно продемонструвати дипломатичність. Дипломатичність проявляється в можливості зустрічі з українською стороною, бажано без Америки. Чим можна закінчити зустріч на позитивній ноті? Обмінами. Для цього потрібна відповідна кількість обмінів, – зазначив Зеленський.

Він також зазначив, що якщо відбудеться ще кілька зустрічей, це покаже США, що триває дипломатичний процес, внаслідок чого санкції можуть бути відкладені.

– А поки тривають обміни – будуть відкладені і зустрічі на рівні лідерів. Тому що їм це точно невигідно, – додав президент.

Нагадаємо, останній обмін полоненими в межах стамбульських домовленостей відбувся 20 червня. Більшість повернутих захисників перебували в російському полоні більше ніж два роки.

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