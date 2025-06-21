Росії знадобляться десятки років і мільйонні втрати, щоб повністю захопити Донеччину —Трегубов

Росія може втратити мільйони військових і витратити десятки років, якщо справді має намір повністю захопити Донецьку область.

Про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов в ефірі телемарафону Єдині новини.

Росія не зможу швидко захопити Донецьку область

— Приблизно, як ми рахували, за кілька десятків років і кілька мільйонів втрат вони могли б впоратися — вийти на адмінмежі Донецької області, — зазначив він.

За словами Трегубова, попри певне просування російських військ на окремих напрямках, ціна цього наступу — сотні тисяч загиблих з боку РФ.

Зараз дивляться

— Давайте подивимося на те просування, яке відбувалося після 2023 року, і скільки у них втрат після 2023 року — це сотні тисяч осіб, — додав речник.

У ЗСУ наголошують, що навіть нездійсненна мета не зупиняє агресора — РФ і надалі намагається терором мирного населення тиснути на Україну та її міжнародних партнерів.

Нагадаємо, головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє про нову хвилю примусової мобілізації громадян Центральної Азії, зокрема трудових мігрантів із Узбекистану та Таджикистану, яких російська влада активно залучає до війни проти України.

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