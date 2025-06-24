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Марина Мелехова, редактор стрічки
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У Львові відкрили перший в Україні Центр допомоги для людей, які пережили полон і катування

Львів центр полонені Садовий

У Львові відкрили перший в Україні Центр ментального здоров’я для звільнених з полону. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий.

Простір для відновлення

Щотижня сотні українців повертаються з полону. Це наші рідні, друзі, побратими. Але навіть після повернення вони не завжди почуваються вільними — біль, травми, страх залишаються з ними надовго.

Саме заради їхнього відновлення створено Центр, що став частиною великої реабілітаційної екосистеми UNBROKEN.

Зараз дивляться

Тут все облаштовано таким чином, щоби людина почувалася не пацієнтом, а гостем у безпечному просторі.

17 житлових кімнат нагадують дім, аніж на лікарню. Поруч — приміщення для арттерапії з гончарною та художньою майстернею.

— Але якщо хтось хоче ткати, співати чи займатись музикою — ми підлаштуємось. Бо головне — дати людині свободу і середовище, де можна відновитись, — зазначив очільник Львова.

Він подякував за підтримку усім дотичним до проєкту, особливо уряду Фландрії та меру бельгійського Мехелена Барту Сомерсу.

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Джерело і фото: Андрій Садовий

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