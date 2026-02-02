Марина Терюханова, редакторка стрічки
Який вигляд має таблиця переведення балів НМТ-2026 з кожного предмета
Національний мультипредметний тест (НМТ) у 2026 році містить три обов’язкові предмети: історія України, українська мова, математика та один за вибором:
- фізика;
- хімія;
- біологія;
- іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська).
Після виконання всіх завдань кожен учасник НМТ отримає певну кількість тестових балів за кожний блок.
Для конкурсного відбору будуть використовувати результати виконання кожного блоку, переведені у шкалу 100-200 балів.
Читайте, який вигляд має таблиця переведення балів НМТ за шкалою 100-200 балів, — у матеріалі Фактів ICTV.
Таблиця переведення балів НМТ-2026 у шкалу 100-200 балів з кожного предмета
На першому етапі учасник НМТ отримує бали по кожному з предметів. На другому етапі відбувається визначення рейтингової оцінки на основі тестового бала за 200-бальною шкалою.
Оцінка за шкалою 100-200 балів є рейтинговою. Вона розраховується на основі таблиць переведення тестових балів з історії України, української мови, української літератури, математики, географії, біології, фізики, хімії та іноземної мови, згідно з додатком 4 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році.
Переведення балів НМТ за шкалою 100-200 балів з української мови 2026
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|
8
|
100
|
9
|
105
|
10
|
110
|
11
|
120
|
12
|
125
|
13
|
130
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
143
|
20
|
144
|
21
|
145
|
22
|
146
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
152
|
27
|
154
|
28
|
156
|
29
|
157
|
30
|
159
|
31
|
160
|
32
|
162
|
33
|
163
|
34
|
165
|
35
|
167
|
36
|
170
|
37
|
170
|
37
|
172
|
38
|
175
|
39
|
177
|
40
|
180
|
41
|
183
|
42
|
186
|
43
|
191
|
44
|
195
|
45
|
200
Переведення балів НМТ за шкалою 100-200 балів з математики 2026
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|
5
|
100
|
6
|
108
|
7
|
115
|
8
|
123
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
155
|
22
|
159
|
23
|
163
|
24
|
167
|
25
|
170
|
26
|
173
|
27
|
176
|
28
|
180
|
29
|
184
|
30
|
189
|
31
|
194
|
32
|
200
Переведення балів НМТ за шкалою 100-200 балів з історії України 2026
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|
9
|
100
|
10
|
105
|
11
|
110
|
12
|
115
|
13
|
120
|
14
|
125
|
15
|
130
|
16
|
132
|
17
|
134
|
18
|
136
|
19
|
138
|
20
|
140
|
21
|
141
|
22
|
142
|
23
|
143
|
24
|
144
|
25
|
145
|
26
|
146
|
27
|
147
|
28
|
148
|
29
|
149
|
30
|
150
|
31
|
151
|
32
|
152
|
33
|
154
|
34
|
156
|
35
|
158
|
36
|
160
|
37
|
163
|
38
|
166
|
39
|
168
|
40
|
169
|
41
|
170
|
42
|
172
|
43
|
173
|
44
|
175
|
45
|
177
|
46
|
179
|
47
|
181
|
48
|
183
|
49
|
185
|
50
|
188
|
51
|
191
|
52
|
194
|
53
|
197
|
54
|
200
Переведення балів НМТ за шкалою 100-200 балів з іноземної мови 2026
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|
5
|
100
|
6
|
109
|
7
|
118
|
8
|
125
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
153
|
22
|
155
|
23
|
157
|
24
|
159
|
25
|
162
|
26
|
166
|
27
|
169
|
28
|
173
|
29
|
179
|
30
|
185
|
31
|
191
|
32
|
200
Переведення балів НМТ за шкалою 100-200 балів з біології 2026
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|
7
|
100
|
8
|
107
|
9
|
114
|
10
|
119
|
11
|
124
|
12
|
128
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
144
|
20
|
145
|
21
|
146
|
22
|
147
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
151
|
27
|
152
|
28
|
154
|
29
|
156
|
30
|
158
|
31
|
160
|
32
|
162
|
33
|
164
|
34
|
166
|
35
|
168
|
36
|
170
|
37
|
172
|
38
|
175
|
39
|
177
|
40
|
179
|
41
|
182
|
42
|
185
|
43
|
188
|
44
|
192
|
45
|
196
|
46
|
200
Переведення балів НМТ за шкалою 100-200 балів з фізики 2026
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|
5
|
100
|
6
|
109
|
7
|
118
|
8
|
125
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
156
|
22
|
160
|
23
|
164
|
24
|
166
|
25
|
169
|
26
|
173
|
27
|
176
|
28
|
179
|
29
|
184
|
30
|
189
|
31
|
194
|
32
|
200
Переведення балів НМТ за шкалою 100-200 балів з хімії 2026
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|
5
|
100
|
6
|
109
|
7
|
118
|
8
|
125
|
9
|
131
|
10
|
134
|
11
|
137
|
12
|
140
|
13
|
143
|
14
|
145
|
15
|
147
|
16
|
148
|
17
|
149
|
18
|
150
|
19
|
151
|
20
|
152
|
21
|
156
|
22
|
160
|
23
|
164
|
24
|
166
|
25
|
169
|
26
|
173
|
27
|
176
|
28
|
179
|
29
|
184
|
30
|
189
|
31
|
194
|
32
|
200
Переведення балів НМТ за шкалою 100-200 балів з географії 2026
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|
7
|
100
|
8
|
107
|
9
|
114
|
10
|
119
|
11
|
124
|
12
|
128
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
144
|
20
|
145
|
21
|
146
|
22
|
147
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
151
|
27
|
152
|
28
|
154
|
29
|
156
|
30
|
158
|
31
|
160
|
32
|
162
|
33
|
164
|
34
|
166
|
35
|
168
|
36
|
170
|
37
|
172
|
38
|
175
|
39
|
177
|
40
|
179
|
41
|
182
|
42
|
185
|
43
|
188
|
44
|
192
|
45
|
196
|
46
|
200
Таблиця переведення балів НМТ-2026 у шкалу 100-200 балів з української літератури
|Тестовий бал
|Бал за шкалою 100–200
|
7
|
100
|
8
|
105
|
9
|
110
|
10
|
115
|
11
|
120
|
12
|
125
|
13
|
131
|
14
|
134
|
15
|
136
|
16
|
138
|
17
|
140
|
18
|
142
|
19
|
143
|
20
|
144
|
21
|
145
|
22
|
146
|
23
|
148
|
24
|
149
|
25
|
150
|
26
|
152
|
27
|
154
|
28
|
156
|
29
|
157
|
30
|
159
|
31
|
160
|
32
|
162
|
33
|
163
|
34
|
165
|
35
|
167
|
36
|
170
|
37
|
172
|
38
|
175
|
39
|
177
|
40
|
180
|
41
|
183
|
42
|
186
|
43
|
191
|
44
|
195
|
45
|
200
Який поріг проходження НМТ-2026
НМТ вважається складеним, якщо абітурієнт набрав хоча б мінімальну кількість тестових балів.
У 2026 році прохідні бали з кожного предмета:
- з української мови — 8;
- з історії України – 9;
- з математики – 5;
- з іноземної мови – 5;
- з хімії — 5;
- з біології — 7;
- з фізики — 5.