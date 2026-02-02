Національний мультипредметний тест (НМТ) у 2026 році містить три обов’язкові предмети: історія України, українська мова, математика та один за вибором:

  • фізика;
  • хімія;
  • біологія;
  • іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська).

Після виконання всіх завдань кожен учасник НМТ отримає певну кількість тестових балів за кожний блок.

Для конкурсного відбору будуть використовувати результати виконання кожного блоку, переведені у шкалу 100-200 балів.

Читайте, який вигляд має таблиця переведення балів НМТ за шкалою 100-200 балів, — у матеріалі Фактів ICTV.

Таблиця переведення балів НМТ-2026 у шкалу 100-200 балів з кожного предмета

На першому етапі учасник НМТ отримує бали по кожному з предметів. На другому етапі відбувається визначення рейтингової оцінки на основі тестового бала за 200-бальною шкалою.

Оцінка за шкалою 100-200 балів є рейтинговою. Вона розраховується на основі таблиць переведення тестових балів з історії України, української мови, української літератури, математики, географії, біології, фізики, хімії та іноземної мови, згідно з додатком 4 до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2026 році.

Переведення балів НМТ за шкалою 100-200 балів з української мови 2026

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200

8

100

9

105

10

110

11

120

12

125

13

130

14

134

15

136

16

138

17

140

18

142

19

143

20

144

21

145

22

146

23

148

24

149

25

150

26

152

27

154

28

156

29

157

30

159

31

160

32

162

33

163

34

165

35

167

36

170

37

170

37

172

38

175

39

177

40

180

41

183

42

186

43

191

44

195

45

200

Переведення балів НМТ за шкалою 100-200 балів з математики 2026

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200

5

100

6

108

7

115

8

123

9

131

10

134

11

137

12

140

13

143

14

145

15

147

16

148

17

149

18

150

19

151

20

152

21

155

22

159

23

163

24

167

25

170

26

173

27

176

28

180

29

184

30

189

31

194

32

200

Переведення балів НМТ за шкалою 100-200 балів з історії України 2026

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200

9

100

10

105

11

110

12

115

13

120

14

125

15

130

16

132

17

134

18

136

19

138

20

140

21

141

22

142

23

143

24

144

25

145

26

146

27

147

28

148

29

149

30

150

31

151

32

152

33

154

34

156

35

158

36

160

37

163

38

166

39

168

40

169

41

170

42

172

43

173

44

175

45

177

46

179

47

181

48

183

49

185

50

188

51

191

52

194

53

197

54

200

Переведення балів НМТ за шкалою 100-200 балів з іноземної мови 2026

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200

5

100

6

109

7

118

8

125

9

131

10

134

11

137

12

140

13

143

14

145

15

147

16

148

17

149

18

150

19

151

20

152

21

153

22

155

23

157

24

159

25

162

26

166

27

169

28

173

29

179

30

185

31

191

32

200

Переведення балів НМТ за шкалою 100-200 балів з біології 2026

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200

7

100

8

107

9

114

10

119

11

124

12

128

13

131

14

134

15

136

16

138

17

140

18

142

19

144

20

145

21

146

22

147

23

148

24

149

25

150

26

151

27

152

28

154

29

156

30

158

31

160

32

162

33

164

34

166

35

168

36

170

37

172

38

175

39

177

40

179

41

182

42

185

43

188

44

192

45

196

46

200

Переведення балів НМТ за шкалою 100-200 балів з фізики 2026

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200

5

100

6

109

7

118

8

125

9

131

10

134

11

137

12

140

13

143

14

145

15

147

16

148

17

149

18

150

19

151

20

152

21

156

22

160

23

164

24

166

25

169

26

173

27

176

28

179

29

184

30

189

31

194

32

200

Переведення балів НМТ за шкалою 100-200 балів з хімії 2026

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200

5

100

6

109

7

118

8

125

9

131

10

134

11

137

12

140

13

143

14

145

15

147

16

148

17

149

18

150

19

151

20

152

21

156

22

160

23

164

24

166

25

169

26

173

27

176

28

179

29

184

30

189

31

194

32

200

Переведення балів НМТ за шкалою 100-200 балів з географії 2026

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200

7

100

8

107

9

114

10

119

11

124

12

128

13

131

14

134

15

136

16

138

17

140

18

142

19

144

20

145

21

146

22

147

23

148

24

149

25

150

26

151

27

152

28

154

29

156

30

158

31

160

32

162

33

164

34

166

35

168

36

170

37

172

38

175

39

177

40

179

41

182

42

185

43

188

44

192

45

196

46

200

Таблиця переведення балів НМТ-2026 у шкалу 100-200 балів з української літератури

Тестовий бал Бал за шкалою 100–200

7

100

8

105

9

110

10

115

11

120

12

125

13

131

14

134

15

136

16

138

17

140

18

142

19

143

20

144

21

145

22

146

23

148

24

149

25

150

26

152

27

154

28

156

29

157

30

159

31

160

32

162

33

163

34

165

35

167

36

170

37

172

38

175

39

177

40

180

41

183

42

186

43

191

44

195

45

200

Який поріг проходження НМТ-2026

НМТ вважається складеним, якщо абітурієнт набрав хоча б мінімальну кількість тестових балів.

У 2026 році прохідні бали з кожного предмета:

  • з української мови — 8;
  • з історії України – 9;
  • з математики – 5;
  • з іноземної мови – 5;
  • з хімії — 5;
  • з біології — 7;
  • з фізики — 5.
