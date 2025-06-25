Рейтингові списки вступників у 2025 році: як дізнатися, чи рекомендовані ви до зарахування

Майбутні студенти, які подали заяви для вступу до закладів вищої освіти у 2025 році, зможуть побачити результати вже на початку серпня.

Коли з’являться рейтингові списки вступників у 2025 році та де їх знайти, читайте в нашому матеріалі.

Результати вступу 2025: коли з’являться списки на бюджет

Згідно з офіційним графіком, рейтингові списки вступників у 2025 році, які претендують на бюджет, оприлюднять через п’ять днів після завершення подання заяв.

Зараз дивляться

Процедура публікації результатів відбуватиметься поетапно. Ключові дати для бюджетної та контрактної форм навчання передбачено в умовах прийому:

до 6 серпня — оприлюднення рейтингових списків з позначкою “Рекомендовано до зарахування”;

до 9 серпня — подача оригіналів документів і підтвердження наміру навчатися;

до 11 серпня — офіційне зарахування на бюджетну форму та видача наказів;

до 18 серпня — переведення пільгових категорій на вільні бюджетні місця;

до 30 серпня — завершення зарахування на контракт.

Ці дати можуть уточнюватися, тому вступникам варто регулярно перевіряти інформацію в особистому кабінеті.

Де можна переглянути результати та рейтингові списки вступників у 2025 році

Ознайомитися з результатами вступу можна такими способами:

у електронному кабінеті вступника;

на офіційному сайті обраного ЗВО — зазвичай дублюється список рекомендованих;

у приймальній комісії університету — для очного ознайомлення;

через Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО).

У рейтинговому списку абітурієнтів буде зазначено:

прізвище та ініціали абітурієнта;

конкурсний бал;

спеціальність і обраний університет;

форма фінансування (бюджет або контракт).

Який статус з’явиться в особистому кабінеті

Після рейтингового відбору вступників на бюджет у 2025 році у кабінеті з’явиться позначка “Рекомендовано до зарахування” (на бюджет). Це означає, що вступник отримав право бути зарахованим за кошти держави або регіону.

Щоб стати студентом, потрібно підтвердити намір навчатися — через електронний кабінет або безпосередньо в приймальній комісії. Варто подати оригінали документів (паспорт, атестат, сертифікати тощо) та підписати договір на навчання.

Після виконання цих кроків абітурієнта офіційно зарахують, і статус у кабінеті зміниться на “Включено до наказу”.

Джерело : УЦОЯО

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