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Марина Терюханова, редакторка стрічки
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Рейтингові списки вступників у 2025 році: як дізнатися, чи рекомендовані ви до зарахування

рейтингові списки вступників у 2025 році,
Фото: Pexels

Майбутні студенти, які подали заяви для вступу до закладів вищої освіти у 2025 році, зможуть побачити результати вже на початку серпня.  

Коли з’являться рейтингові списки вступників у 2025 році та де їх знайти, читайте в нашому матеріалі. 

Результати вступу 2025: коли з’являться списки на бюджет 

Згідно з офіційним графіком, рейтингові списки вступників у 2025 році, які претендують на бюджет, оприлюднять через п’ять днів після завершення подання заяв. 

Зараз дивляться

Процедура публікації результатів відбуватиметься поетапно. Ключові дати для бюджетної та контрактної форм навчання передбачено в умовах прийому: 

  • до 6 серпня — оприлюднення рейтингових списків з позначкою “Рекомендовано до зарахування”; 
  • до 9 серпня — подача оригіналів документів і підтвердження наміру навчатися; 
  • до 11 серпня — офіційне зарахування на бюджетну форму та видача наказів; 
  • до 18 серпня — переведення пільгових категорій на вільні бюджетні місця; 
  • до 30 серпня — завершення зарахування на контракт. 

Ці дати можуть уточнюватися, тому вступникам варто регулярно перевіряти інформацію в особистому кабінеті. 

Де можна переглянути результати та рейтингові списки вступників у 2025 році 

Ознайомитися з результатами вступу можна такими способами: 

  • у електронному кабінеті вступника; 
  • на офіційному сайті обраного ЗВО — зазвичай дублюється список рекомендованих; 
  • у приймальній комісії університету — для очного ознайомлення; 
  • через Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО). 

У рейтинговому списку абітурієнтів буде зазначено: 

  • прізвище та ініціали абітурієнта; 
  • конкурсний бал; 
  • спеціальність і обраний університет; 
  • форма фінансування (бюджет або контракт). 

Який статус з’явиться в особистому кабінеті 

Після рейтингового відбору вступників на бюджет у 2025 році у кабінеті з’явиться позначка “Рекомендовано до зарахування” (на бюджет). Це означає, що вступник отримав право бути зарахованим за кошти держави або регіону. 

Щоб стати студентом, потрібно підтвердити намір навчатися — через електронний кабінет або безпосередньо в приймальній комісії. Варто подати оригінали документів (паспорт, атестат, сертифікати тощо) та підписати договір на навчання. 

Після виконання цих кроків абітурієнта офіційно зарахують, і статус у кабінеті зміниться на “Включено до наказу”. 

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Джерело: УЦОЯО

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