Загинув льотчик F-16 Максим Устименко – Повітряні сили

У ніч проти 29 червня Росія знову масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Під час відбиття ворожого удару на літаку F-16 загинув льотчик 1 класу підполковник Максим Устименко.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Загинув Максим Устименко

– На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1 класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження, – повідомили у Повітряних силах.

Устименко Максим встиг збити сім ворожих цілей, застосувавши увесь комплекс бортового озброєння. Однак, коли він відпрацьовував останню ціль, його літак був пошкоджений і почав втрачати висоту.

Зараз дивляться

– Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг… Загинув, як Герой! – додали у ПС.

Зазначається, що російські загарбники випустили понад 500 ракет і безпілотників різних типів. Для відбиття атаки були залучені всі наяві засоби Сил оборони. Десятки Шахедів були ліквідовані пілотами літаків F-16.

У Повітряних Силах підкреслили, що робота українських льотчиків надзвичайно небезпечна і пов’язана з великим ризиком як під час ударів по наземних цілях ворога, так і при відбитті повітряних атак. Попри це, пілоти героїчно виконують бойові завдання та показують високі результати.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 222-у добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

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