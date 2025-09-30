В Україні у 2025 році, згідно з Державним бюджетом, розмір прожиткового мінімуму залишився на рівні 2024 року. Отже, суттєвих змін у соціальних виплатах та пенсіях, які прив’язані до цього показника, не відбулося.

У поточному році уряд вирішив не підвищувати прожитковий мінімум через декілька причин, зокрема:

через військові дії на території України — пріоритетність надається фінансуванню оборони та критично важливих секторів;

через інфляційні ризики — економічні виклики обмежують можливості державного бюджету.

Чи підніматимуть прожитковий мінімум в Україні у 2025 році – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли піднімуть прожитковий мінімум в Україні

Прожитковий мінімум — це грошовий еквівалент базового набору товарів і послуг, які є необхідними для підтримання нормального рівня життя та збереження здоров’я людини.

До цього набору входять основні харчові продукти, предмети особистого вжитку та послуги, без яких неможливе повноцінне існування людини.

Основні норми щодо формування такого мінімуму та його застосування визначені законом України Про прожитковий мінімум № 966-XIV від 15 липня 1999 року.

У 2025 році прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 3 028 грн.

для непрацездатних він дорівнює 2 361 грн.

для дітей до 6 років прожитковий мінімум становить 2 563 грн;

для дітей віком 6-18 років прожитковий мінімум становить 3 196 грн.

Громадян цікавить, коли піднімуть прожитковий мінімум в Україні та чи станеться це у 2025 році?

У поточному році в Україні не заплановано збільшення прожиткового мінімуму.

Цей показник слугує основою для розрахунку низки соціальних виплат і нормативів у різних сферах, зокрема:

пенсійне забезпечення — мінімальна пенсія прив’язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб;

державна допомога малозабезпеченим — обсяг виплат визначатиметься на основі прожиткового мінімуму, що відповідає конкретним соціальним категоріям населення;

аліменти — розмір залежить від мінімального рівня забезпечення дитини, що встановлюється з урахуванням вікових норм прожиткового мінімуму;

допомога з безробіття — враховується як мінімальна, так і максимальна сума;

податки — розмір податкових пільг та пороги оподаткування, зокрема неоподатковуваний мінімум;

штрафи — сума адміністративних стягнень також розраховується з урахуванням чинного прожиткового мінімуму.

Варто зазначити, що у 2025 році мінімальна зарплата також не змінилася й становить 8 000 грн на місяць або 48 грн на годину.



З 1 січня 2026 року в Україні прожитковий мінімум на одну особу складе 3 209 грн на місяць, що на 289 грн більше від поточного показника. Для різних соціальних і демографічних груп встановлено окремі розміри.

Як зазначено в проєкті бюджету, оприлюдненому на сайті парламенту:

для дітей до 6 років — 2 817 грн (+254 грн);

для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн (+316 грн);

для працездатних громадян — 3 328 грн (+300 грн);

для осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн (+234 грн).

Окремо визначено прожитковий мінімум у 1 600 грн для осіб, що втратили працездатність, у випадках, коли він застосовується для розрахунку доплат за проживання на територіях радіоактивного забруднення за рішенням суду.

