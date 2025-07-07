Кабмін затвердив нові правила перевезення тварин: що змінилося

Кабінет міністрів затвердив нові правила перевезення домашніх тварин у міжміському та міжнародному автобусному сполученні. Їх розробило Міністерство розвитку громад і територій спільно з UAnimals.

Про це інформує пресслужба Мінрегіону.

Нові правила перевезення домашніх тварин: що відомо

Зміни внесено до постанови Кабміну №176 під час урядового засідання, яке відбулося 7 липня.

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– До цього часу ми мали нечіткі й неоднозначні норми, які визначали, як саме перевозити тварин у міжміських та міжнародних автобусах. Це створювало плутанину для пасажирів, водіїв і перевізників. Нові правила – це крок до безпечнішого, передбачуваного та гуманного транспорту. Вони враховують потреби пасажирів, тварин і операторів ринку. І важливо – це ще один елемент гармонізації українських норм із європейськими стандартами, – зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.

Оновлені правила деталізують порядок перевезення тварин залежно від їхньої ваги та розмірів.

Всі домашні тварини повинні мати ветеринарний документ.

Для невеликих тварин (зокрема, собак, котів, декоративних птахів і гризунів вагою до 10 кг) передбачено використання спеціального контейнера, сумки або клітки з абсорбуючим дном.

Таку тварину дозволено розміщувати на руках, під сидінням або на окремому місці, за яке має бути сплачено вартість квитка як для дорослого пасажира.

Собаки середньої та великої комплекції (від 10 до 45 кг) допускаються до перевезення виключно в наморднику й на повідку.

Власник повинен викупити усі сусідні місця в одному ряду автобуса, а тварина має знаходитися на підлозі на спеціальній підстилці. Одночасно в салоні може перебувати не більше однієї тварини або дві, якщо їх супроводжує один пасажир.

Собак, вага яких перевищує 45 кг, дозволено перевозити лише за індивідуальними умовами перевізника, на спеціально облаштованому транспортному засобі.

Щодо собак-поводирів, які супроводжують осіб з інвалідністю, то їх перевезення здійснюється безкоштовно, без необхідності викупу додаткових місць. Такі собаки повинні бути в наморднику й на короткому повідку, перебуваючи поруч зі своїм власником.

Затверджені урядом правила набудуть чинності після їхньої офіційної публікації. Всі перевізники, які здійснюють міжміські або міжнародні автобусні пасажирські перевезення, зобов’язані їх дотримуватись.

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