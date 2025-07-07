Кабмін затвердив нові правила перевезення тварин: що змінилося
Кабінет міністрів затвердив нові правила перевезення домашніх тварин у міжміському та міжнародному автобусному сполученні. Їх розробило Міністерство розвитку громад і територій спільно з UAnimals.
Про це інформує пресслужба Мінрегіону.
Нові правила перевезення домашніх тварин: що відомо
Зміни внесено до постанови Кабміну №176 під час урядового засідання, яке відбулося 7 липня.
– До цього часу ми мали нечіткі й неоднозначні норми, які визначали, як саме перевозити тварин у міжміських та міжнародних автобусах. Це створювало плутанину для пасажирів, водіїв і перевізників. Нові правила – це крок до безпечнішого, передбачуваного та гуманного транспорту. Вони враховують потреби пасажирів, тварин і операторів ринку. І важливо – це ще один елемент гармонізації українських норм із європейськими стандартами, – зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач.
Оновлені правила деталізують порядок перевезення тварин залежно від їхньої ваги та розмірів.
- Всі домашні тварини повинні мати ветеринарний документ.
- Для невеликих тварин (зокрема, собак, котів, декоративних птахів і гризунів вагою до 10 кг) передбачено використання спеціального контейнера, сумки або клітки з абсорбуючим дном.
- Таку тварину дозволено розміщувати на руках, під сидінням або на окремому місці, за яке має бути сплачено вартість квитка як для дорослого пасажира.
- Собаки середньої та великої комплекції (від 10 до 45 кг) допускаються до перевезення виключно в наморднику й на повідку.
- Власник повинен викупити усі сусідні місця в одному ряду автобуса, а тварина має знаходитися на підлозі на спеціальній підстилці. Одночасно в салоні може перебувати не більше однієї тварини або дві, якщо їх супроводжує один пасажир.
- Собак, вага яких перевищує 45 кг, дозволено перевозити лише за індивідуальними умовами перевізника, на спеціально облаштованому транспортному засобі.
- Щодо собак-поводирів, які супроводжують осіб з інвалідністю, то їх перевезення здійснюється безкоштовно, без необхідності викупу додаткових місць. Такі собаки повинні бути в наморднику й на короткому повідку, перебуваючи поруч зі своїм власником.
Затверджені урядом правила набудуть чинності після їхньої офіційної публікації. Всі перевізники, які здійснюють міжміські або міжнародні автобусні пасажирські перевезення, зобов’язані їх дотримуватись.