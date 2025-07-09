Київ відмовився від ізраїльської системи оповіщення – КМВА

У Києві не планується впровадження ізраїльської локалізованої системи оповіщення про загрозу.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко в інтерв’ю Укрінформу.

Чому Київ відмовився від ізраїльської системи оповіщення

За його словами, наразі військові не вважають цей формат технічно доцільним.

Зараз дивляться

– Через щільність міської забудови й специфіку загроз – зокрема Шахедів, які вже фактично діють як реактивні снаряди, – немає змоги оперативно й точно розрізняти загрозу по районах. Тому впровадження локального оповіщення наразі не розглядається, – пояснив Ткаченко.

Тому закликав киян не ігнорувати повітряну тривогу і щоразу прямувати в укриття.

На початку травня 2023 року у Києві почали тестувати ізраїльську систему раннього попередження про загрозу ракетних ударів.

Вона ідентифікує ракети всіх видів і прогнозує, де вони впадуть, таким чином зменшуючи територію, на якій жителі можуть опинитися в небезпеці. Вона також розраховує, скільки часу люди в небезпечних зонах мають на те, щоб знайти укриття.

А в листопаді 2024 року посол України в Державі Ізраїль Євген Корнійчук заявив, що Ізраїль надав Україні все необхідне для запуску системи раннього оповіщення, і цей процес уже перебуває на фінальній стадії.

Джерело : Укрінформ

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