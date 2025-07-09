Киев отказался от израильской системы оповещения — КГВА
В Киеве не планируется внедрение израильской локализованной системы оповещения об угрозе.
Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в интервью Укринформу.
Почему Киев отказался от израильской системы оповещения
По его словам, пока военные не считают этот формат технически целесообразным.
— Из-за плотности городской застройки и специфики угроз — в частности Шахедов, которые уже фактически действуют как реактивные снаряды, — нет возможности оперативно и точно различать угрозу по районам. Поэтому внедрение локального оповещения пока не рассматривается, — пояснил Ткаченко.
Поэтому призвал киевлян не игнорировать воздушную тревогу и каждый раз направляться в укрытие.
В начале мая 2023 года в Киеве начали тестировать израильскую систему раннего предупреждения об угрозе ракетных ударов.
Она идентифицирует ракеты всех видов и прогнозирует, где они упадут, таким образом уменьшая территорию, на которой жители могут оказаться в опасности. Она также рассчитывает, сколько времени люди в опасных зонах имеют на то, чтобы найти укрытие.
А в ноябре 2024 года посол Украины в Государстве Израиль Евгений Корнийчук заявил, что Израиль предоставил Украине все необходимое для запуска системы раннего оповещения, и этот процесс уже находится на финальной стадии.