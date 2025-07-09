Помилки в облікових даних: як змінити дані в реєстрі Оберіг

В Україні працює Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Це дає змогу спростити та оцифрувати процеси, пов’язані з обліком громадян, які можуть бути призвані на військову службу. Система називається Оберіг і працює по всій країні.

Чи можна внести зміни в реєстр Оберіг та як це зробити, читайте в нашому матеріалі.

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Хто може внести зміни в реєстр Оберіг

Застосунок Резерв+ фактично є “вікном” до реєстру Оберіг, через яке кожен користувач може переглянути лише власні військово-облікові дані. Але навіть якщо ви самостійно внесли або оновили інформацію в застосунку Резерв+, це ще не означає, що зміни автоматично з’являться в реєстрі Оберіг.

Доступ до реєстру Оберіг мають лише визначені державні органи. Це Міністерство оборони, Генштаб Збройних сил, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, а також територіальні центри комплектування, які й відповідають за ведення реєстру.

Вносити зміни даних у реєстрі Оберіг можуть лише уповноважені працівники районних ТЦК. Кожне таке редагування фіксується та підтверджується особистим електронним підписом співробітника, який його здійснює.

Саме вони відповідають за точність і актуальність інформації. Зокрема, чи є людина на обліку, який у неї військовий квиток, стан здоров’я, чи є в особи освіта, робота, відстрочка від мобілізації, результати медкомісій, судимість, військове звання тощо.

Перевірити свої дані можна через мобільний застосунок Резерв+ або звернувшись до свого ТЦК. Закон дає кожному громадянину право дізнатися, чи є він у реєстрі, і що саме про нього там записано.

Як змінити дані в реєстрі Оберіг

У реєстрі Оберіг можуть бути помилки. Наприклад, там може не бути інформації про постановку чи зняття з обліку, висновок ВЛК щодо придатності до служби, відстрочку або ж можуть бути неправильні персональні дані. Часом у реєстрі взагалі немає даних із військового квитка, навіть якщо він є на руках.

Через такі неточності виникають серйозні юридичні проблеми. До прикладу, можуть викликати до ТЦК безпідставно або відмовити в реалізації права на відстрочку.

Як внести зміни в облікові дані в реєстрі Оберіг:

Звернутися до районного ТЦК за місцем проживання або військового обліку.

Подати особисто або надіслати поштою написану в довільній формі заяву про внесення коректних даних до реєстру Оберіг.

Обов’язково додати до заяви документи, які підтверджують зміни (наприклад, копії військового квитка, довідки ВЛК, документи про відстрочку або бронь за підприємством).

Слід врахувати, що кожен випадок індивідуальний, тож перелік потрібних паперів відрізняється. ТЦК зобов’язаний розглянути звернення і надати письмову відповідь протягом 30 днів. Але точних строків щодо виправлення інформації в реєстрі закон не встановлює.

На практиці трапляється, що ТЦК відмовляє у зміні даних. Це може бути пов’язано з тим, що не визнають надані документи, вважають їх недостатніми або загублений висновок ВЛК.

Досить часто не приймають довідки про непридатність до служби, видані раніше, і вимагають проходити медкомісію повторно. У разі відмови або бездіяльності ТЦК, громадянин має право звернутися до адміністративного суду й оскаржити рішення або бездіяльність установи.

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