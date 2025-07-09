Немає даних у реєстрі Оберіг: що робити та куди звертатися

Військовозобов’язані особи можуть оновлювати свої облікові дані за допомогою мобільного застосунку Резерв+, куди підтягуються дані з реєстру Оберіг.

Проте трапляються ситуації, коли не можна отримати інформацію про особу з цього реєстру.

Що робити, якщо людини немає в реєстрі Оберіг, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Чому в реєстрі Оберіг немає даних: основні причини

У реєстрі Оберіг може не бути даних із кількох причин, зокрема:

Це може статися під час оновлення даних у ТЦК та СП — наприклад, у паперовому військовому квитку вони є, але не були внесені до реєстру Оберіг.

Технічний збій — у системі можуть траплятися помилки під час обробки чи внесення даних.

Помилки в персональних відомостях — неправильно вказане прізвище, ім’я, дата народження чи ідентифікаційний код можуть завадити ідентифікації особи в реєстрі.

Затримка з оновленням інформації — дані можуть бути внесені або передані до центральної системи із затримкою, тому процес обробки не було завершено вчасно.

Відсутність первинної реєстрації або відсутність даних у паперовому військовому квитку — якщо людина жодного разу не ставала на військовий облік або стояла на обліку на тимчасово окупованій території й дані не були передані або були знищені.

Зняття з обліку або зміна статусу — у разі, якщо людину зняли з обліку в ТЦК, оновлення інформації в реєстрі може бути неможливим. Також може бути, що в реєстрі Оберіг немає даних у разі зміни статусу, оскільки інформація оновлюється із затримкою.

Доступ обмежений із міркувань безпеки — іноді дані можуть бути прихованими у зв’язку з конфіденційністю або особливими обставинами.

У реєстрі Оберіг немає даних: що робити

Якщо в реєстрі Оберіг немає даних, то в будь-якому випадку необхідно звернутися до ТЦК та СП для з’ясування причини. Записатися на прийом можна онлайн за допомогою електронної черги.

Розв’язання проблеми залежатиме від певної ситуації. Наприклад, якщо людина ще не стояла на обліку, тоді це необхідно зробити найближчим часом або відновити втрачені дані.

Також варто перевірити правильність внесених даних. Для цього необхідно уважно звірити особисту інформацію, зокрема: ПІБ, дату народження, паспортні та ідентифікаційні дані, оскільки неточності можуть вплинути на результат. За необхідності — виправити.

Якщо немає даних у реєстрі Оберіг, тоді перед візитом до ТЦК та СП підготуйте такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

документи, що засвідчують місце реєстрації;

військово-обліковий документ;

фотографію 3×4;

документ про здобуття освіти.

Також можуть знадобитися: свідоцтво про шлюб (розлучення), свідоцтво про народження дітей, довідка про інвалідність тощо.

Отже, грамотний підхід до розв’язання питання та знання, що робити, якщо немає даних у реєстрі Оберіг, допоможуть правильно оформити документи та убезпечать від можливих проблем у майбутньому.

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