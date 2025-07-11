Україна обов’язково здивує світ: Україна розробляє власну зброю проти Кинджалів
Україна розробляє власні системи протиповітряної оборони для перехоплення російських Кинджалів та Цирконів.
Про це заявив радник Офісу президента України Павло Паліса в інтерв’ю Report.
Яку зброю виробляє Україна
За словами Паліси, вже зараз Україна самостійно виробляє майже половину всього, що необхідно для ведення війни.
Це стало можливим завдяки внутрішнім зусиллям та співпраці з міжнародними партнерами через спільне виробництво та створення підприємств.
— Ми далі готові нарощувати ці обсяги. Україна обов’язково здивує світ і не один раз, – наголосив радник президента.
Окремо Паліса акцентував на захисті повітряного простору України.
Ведеться робота над комплексами різної дальності та специфіки для гарантованого захисту території від балістичних і крилатих ракет, а також дронів типу Шахед.
За його словами, частина технологічних рішень уже перебуває на завершальній стадії, а деякі з них пройшли бойове випробування та були застосовані для виконання реальних завдань в умовах тактичної хитрості з боку противника.
— Ми розробляємо власні зенітно-ракетних комплексіи, працюємо над ефективним рішенням для того, щоб збивати балістичні, аеробалістичні, гіперзвукові ракети, а також над ефективним і дешевим способом для знищення Шахедів, – зазначив Паліса.
Про які саме найменування ракет йдеться наразі невідомо.
Фото: Report