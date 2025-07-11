Украина обязательно удивит мир: Украина разрабатывает собственное оружие против Кинжалов

Украина разрабатывает собственные системы противовоздушной обороны для перехвата российских Кинжалов и Цирконов.

Об этом заявил советник Офиса президента Украины Павел Палиса в интервью Report.

Какое оружие производит Украина

По словам Палисы, уже сейчас Украина самостоятельно производит почти половину всего, что необходимо для ведения войны.

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Это стало возможным благодаря внутренним усилиям и сотрудничеству с международными партнерами через совместное производство и создание предприятий.

— Мы готовы и дальше наращивать эти объемы. Украина обязательно удивит мир, и не один раз, — подчеркнул советник президента.

Он также добавил, что в ближайшее время Украина обязательно удивит мир, и не один раз.

Отдельно Палиса акцентировал на защите воздушного пространства Украины.

Ведется работа над комплексами различной дальности и специфики для гарантированной защиты территории от баллистических и крылатых ракет, а также дронов типа Шахед.

По его словам, часть технологических решений уже находится на завершающей стадии, а некоторые из них прошли боевые испытания и были применены для выполнения реальных задач в условиях тактической хитрости со стороны противника.

— Мы разрабатываем собственные зенитно-ракетные комплексы, работаем над эффективным решением для того, чтобы сбивать баллистические, аэробаллистические, гиперзвуковые ракеты, а также над эффективным и дешевым способом для уничтожения Шахедов, — отметил Палиса.

О каких именно ракетах идет речь, пока неизвестно.

Фото: Report

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