Украина обязательно удивит мир: Украина разрабатывает собственное оружие против Кинжалов
Украина разрабатывает собственные системы противовоздушной обороны для перехвата российских Кинжалов и Цирконов.
Об этом заявил советник Офиса президента Украины Павел Палиса в интервью Report.
Какое оружие производит Украина
По словам Палисы, уже сейчас Украина самостоятельно производит почти половину всего, что необходимо для ведения войны.
Это стало возможным благодаря внутренним усилиям и сотрудничеству с международными партнерами через совместное производство и создание предприятий.
— Мы готовы и дальше наращивать эти объемы. Украина обязательно удивит мир, и не один раз, — подчеркнул советник президента.
Он также добавил, что в ближайшее время Украина обязательно удивит мир, и не один раз.
Отдельно Палиса акцентировал на защите воздушного пространства Украины.
Ведется работа над комплексами различной дальности и специфики для гарантированной защиты территории от баллистических и крылатых ракет, а также дронов типа Шахед.
По его словам, часть технологических решений уже находится на завершающей стадии, а некоторые из них прошли боевые испытания и были применены для выполнения реальных задач в условиях тактической хитрости со стороны противника.
— Мы разрабатываем собственные зенитно-ракетные комплексы, работаем над эффективным решением для того, чтобы сбивать баллистические, аэробаллистические, гиперзвуковые ракеты, а также над эффективным и дешевым способом для уничтожения Шахедов, — отметил Палиса.
О каких именно ракетах идет речь, пока неизвестно.
Фото: Report