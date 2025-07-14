Юлія Свириденко може стати новим прем’єр-міністром України: біографія та факти з життя

Перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко незабаром може очолити оновлений уряд.

Факти ICTV розповідають, хто така Юлія Свириденко, яка її біографія, що відомо про освіту, кар’єру і професійний шлях, родину та дітей.

Юлія Свириденко – біографія

Юлія Свириденко народилася 25 грудня 1985 року в Чернігові в родині службовців.

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Її батько працював у місцевому відділенні Антимонопольного комітету України, а мати обіймала посаду в Чернігівській обласній раді.

У 2008 році вона з відзнакою завершила навчання в Київському торгівельно-економічному університеті, здобувши ступінь магістра за спеціальністю Менеджмент антимонопольної діяльності.

Того ж року Свириденко продовжила освіту в аспірантурі Київського національного торгівельно-економічного університету, обравши напрям Економіка та управління національним господарством.

Юлія Свириденко – вік

За інформацією з відкритих джерел, наразі Юлії Свириденко – 39 років.

Юлія Свириденко – кар’єра і професійний шлях

Юлія Свириденко розпочала професійну діяльність у 2008 році, працюючи економістом з фінансової роботи в українсько-андоррському спільному підприємстві АТ АМП у Києві.

Згодом продовжила кар’єру в Чернігові, обіймаючи посаду оцінювача у міжміському бюро технічної інвентаризації, а також була заступником директора київської компанії Еко-Втор.

У 2011 році її було призначено главою постійного представництва міста Чернігова в китайському місті Усі. Воно стало єдиним офіційним осередком українського міста на території КНР.

З 2015 року вона почала працювати в органах виконавчої влади на Чернігівщині. Спочатку очолила Департамент економічного розвитку обласної державної адміністрації, згодом стала першим заступником глави ОДА, а з липня до грудня 2018 року виконувала обов’язки глави адміністрації.

У 2019 році Свириденко перейшла до бізнес-сектору, де керувала підприємством Сідко Україна, яке займається виробництвом кормів для диких птахів і переробленням органічної продукції.

З 29 вересня 2019 року вона обіймала посаду заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

У грудні того ж року її обрали главою правління Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Також Юлія Свириденко входила до складу делегації в Тристоронній контактній групі, де представляла Україну в соціально-економічній підгрупі.

У липні 2020 року її призначили першим заступником міністра економіки. А вже 22 грудня того ж року вона стала заступницею керівника Офісу президента України.

4 листопада 2021 року Верховна Рада підтримала її призначення на посаду першого віцепремʼєр-міністра України — міністра економіки.

Юлія Свириденко – сім’я

Чоловік Юлії Свириденко – Сергій Дерлеменко. Він очолює компанії ДКС-Групп та ДІТЕЛ, які працюють у сферах будівництва, ремонту, телекомунікацій і обслуговування мереж зв’язку.

У 2015 році він брав участь у виборах до Чернігівської міської ради від політичної партії Самопоміч, однак до складу депутатського корпусу не потрапив.

Юлія Свириденко – діти

За даними з відкритих джерел, подружжя виховує доньку на ім’я Софія.

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