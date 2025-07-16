Стан повітря у Вінниці значно погіршився після атаки РФ: що відомо

Стан повітря у Вінниці 16 липня значно погіршився через нічну дронову атаку.

Про це повідомив Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України (ОЦКПХ).

Стан повітря у Вінниці 16 липня: що відомо

Забруднення повітря у Вінниці сьогодні спричинили пожежі після ворожої атаки.

Зараз дивляться

Наразі люди можуть відчувати запах горілого в повітрі.

Найбільші показники фіксуються на позначці 54, що свідчить про підвищений рівень забруднення.

— Просимо жителів Вінниці й передмістя зачиняти вікна, а також за можливості обмежити перебування на вулиці, – наголосили у Вінницькому ОЦКПХ.

Медики також рекомендують місцевим жителям не виходити без потреби на вулицю до нормалізації ситуації з якістю повітря.

Вінницький ОЦКПХ проводить обстеження повітря у Вінниці та незабаром надасть більш докладну інформацію про рівень забруднення атмосфери в місті.

Стежити за поточним станом повітря у Вінниці в режимі реального часу можна за посиланням.

Нагадаємо, що під час нічних вибухів у Вінниці під ударами опинилися об’єкти цивільної промислової інфраструктури та житлові будинки.

Одну пожежу вже ліквідували, роботи на іншому об’єкті ще тривають.

Вогонь приборкують 116 рятувальників та 30 одиниць техніки. Крім того, залучено пожежний потяг.

Постраждали п’ятеро працівників підприємства та троє перехожих.

Фото: ОЦКПХ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.