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Тетяна Забожко, випускова редакторка
3 хв.

РФ атакувала Україну балістичним Іскандером та 400 дронами: скільки цілей знищено

обстріл
Фото: Факти ICTV

Під час нічної атаки Україну росіяни обстріляли балістичною ракетою та 400 ударними безпілотниками.

Нічна атака на Україну: що відомо

Нічна атака на Україну тривала з 20:00 15 липня.

З того часу російські війська застосували:

Зараз дивляться
  • балістичну ракету Іскандер-М (запущена з Криму),
  • 400 ударних безпілотників типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів (до 255 із них були Шахеди) (запущена з російських Шаталово, Брянська, Курська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська, а також із мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму).

Основними напрямками удару були Кривий Ріг, Харків та Вінниця.

Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили 198 БпЛА Shahed (дронів інших типів) на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.

145 дронів-імітаторів були локаційно втрачені/приглушені засобами РЕБ.

Зафіксовано влучання однієї ракети та 57 БпЛА у 12 локаціях, падіння збитих дронів чи їхніх уламків було на двох локаціях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 239-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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Джерело: Повітряні сили ЗСУ

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