Келлог висловив захоплення виробництвом дронів в Україні: Неймовірні інновації
Спецпредставник президента США Кіт Келлог, який з понеділка перебуває з візитом в Україні, після відвідання оборонних підприємств висловив своє захоплення виробництвом дронів.
Своїми враженнями американський просадовець поділився у мережі Х.
Келлог про виробництов дронів в Україні
– Побачив на власні очі, як створюються та розробляються дрони українського виробництва. Неймовірні інновації, особливо у сфері дронів. У цьому новому типі війни вони лідирують, – наголосив Келлог.
За його словами, швидкість технологічного розвитку і здатність виробництва вражають.
– Наша оборонно-промислова база повинна звернути на це увагу та адаптуватися, – вважає Келлог.
Toured some of Ukraine’s defense base with @AKamyshin, @H_Smetanin, and @NePrytuliatysa. I saw firsthand how Ukrainian-made drones are being built and developed. Incredible innovation, especially with drones. In this new age/type of war, they lead. Their speed of innovation and… pic.twitter.com/KvZclKee5u
— Keith Kellogg (@generalkellogg) July 16, 2025
Днями в Агенції оборонних закупівель заявили, що Україна уклала контракти на десятки тисяч дронів-перехоплювачів для боротьби з ворожими Шахедами. Загальна очікувана сума – понад 3,3 млрд грн.