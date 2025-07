Келлог висловив захоплення виробництвом дронів в Україні: Неймовірні інновації

Спецпредставник президента США Кіт Келлог, який з понеділка перебуває з візитом в Україні, після відвідання оборонних підприємств висловив своє захоплення виробництвом дронів.

Своїми враженнями американський просадовець поділився у мережі Х.

– Побачив на власні очі, як створюються та розробляються дрони українського виробництва. Неймовірні інновації, особливо у сфері дронів. У цьому новому типі війни вони лідирують, – наголосив Келлог.

За його словами, швидкість технологічного розвитку і здатність виробництва вражають.

– Наша оборонно-промислова база повинна звернути на це увагу та адаптуватися, – вважає Келлог.

Toured some of Ukraine’s defense base with @AKamyshin, @H_Smetanin, and @NePrytuliatysa. I saw firsthand how Ukrainian-made drones are being built and developed. Incredible innovation, especially with drones. In this new age/type of war, they lead. Their speed of innovation and… pic.twitter.com/KvZclKee5u

— Keith Kellogg (@generalkellogg) July 16, 2025