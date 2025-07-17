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Келлог висловив захоплення виробництвом дронів в Україні: Неймовірні інновації

Неймовірні інновації: Келлог про виробництов дронів в Україні
Фото: Getty Images

Спецпредставник президента США Кіт Келлог, який з понеділка перебуває з візитом в Україні, після відвідання оборонних підприємств висловив своє захоплення виробництвом дронів.

Своїми враженнями американський просадовець поділився у мережі Х.

Келлог про виробництов дронів в Україні

– Побачив на власні очі, як створюються та розробляються дрони українського виробництва. Неймовірні інновації, особливо у сфері дронів. У цьому новому типі війни вони лідирують, – наголосив Келлог.

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За його словами, швидкість технологічного розвитку і здатність виробництва вражають.

– Наша оборонно-промислова база повинна звернути на це увагу та адаптуватися, – вважає Келлог.

Днями в Агенції оборонних закупівель заявили, що Україна уклала контракти на десятки тисяч дронів-перехоплювачів для боротьби з ворожими Шахедами. Загальна очікувана сума – понад 3,3 млрд грн.

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