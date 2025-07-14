Україна замовила десятки тисяч дронів-перехоплювачів – Жумаділов

Україна уклала контракти на десятки тисяч дронів-перехоплювачів для боротьби з ворожими Шахедами.

Також Агенція оборонних закупівель оголосила масштабні тендери на закупівлю FPV-дронів у межах рамкових угод. Загальна очікувана сума – понад 3,3 млрд грн.

Україна законтрактувала дрони-перехоплювачі

Закупівлі дронів-перехоплювачів вийшли на рівень великих обсягів. За словами директора Агенції оборонних закупівель Арсена Жумаділова, йдеться про десятки тисяч уже замовлених одиниць.

Зараз дивляться

— Десятки тисяч. Це те, що ми вже законтрактували, і будемо контрактувати далі. Наше контрактування зараз, з одного боку, впирається в спроможність виробника, з іншого боку — у спроможність державного бюджету. Все те, на що буде спроможний державний бюджет, ми точно законтрактуємо, — сказав він в інтервʼю Бабелю.

Якщо виробничі потужності дозволятимуть виготовити більше, ніж може оплатити держава, можливе залучення партнерського фінансування, додав Жумаділов.

— Якщо виникне дельта і виробник зможе виробити більше, буде контрактування або за данською моделлю, або напряму з країнами-партнерами, щоб ці дрони передавалися як міжнародно-технічна допомога, – прокоментував директор агенції.

Тендери на FPV-дрони – що відомо

АОЗ вже розпочала тендери на FPV-дрони в межах рамкових угод, тобто з попереднім вибором постачальників. У системі Prozorro вже оприлюднено 11 лотів на суму понад 2 млрд грн та 8 лотів – на 1,3 млрд.

Закупівля вперше відбувається за тактико-технічними характеристиками, а не за назвами моделей. Це дозволило залучити 19 кваліфікованих українських виробників, зазначають в агенції.

Раніше в липні президент України Володимир Зеленський і міністр оборони Рустем Умєров обговорили посилення виробництва дронів і оборонні реформи. Глава держави доручив контрактувати всі доступні БпЛА для потреб ЗСУ.

Фото: Агенція оборонних закупівель

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