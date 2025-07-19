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Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
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У Велетенському авто волонтерів наїхало на міну – троє постраждалих

У Велетенському авто волонтерів підірвалося на міні — троє поранених
Фото: ДСНС

Увечері 18 липня в селі Велетенське Херсонської області троє волонтерів зазнали поранень внаслідок підриву на російській міні.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

На Херсонщині волонтери підірвалися на міні: що відомо

Автомобіль, у якому перебували чоловіки віком 30, 32 та 57 років, наїхав на вибуховий пристрій.

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Усі троє отримали мінно-вибухові травми та контузії. За інформацією медиків, їхній стан оцінюється як легкий — постраждалим призначено амбулаторне лікування.

Нагадаємо, у Коблевому Миколаївської області пролунав вибух на узбережжі – здетонувала морська міна.

За попередніми даними екстрених служб, ймовірною причиною вибуху стала дика тварина, яка випадково наблизилася до вибухонебезпечного предмета.

На момент вибуху поруч не було відпочивальників. Раніше повідомлялося про чоловіка з пораненням, однак, як зʼясувалося, його травми не пов’язані з детонацією міни.

Віталій Кім закликав жителів і туристів бути обережними та не виходити на необстежені ділянки пляжу, оскільки узбережжя досі може бути замінованим.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 242-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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