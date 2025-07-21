Трьом працівникам НАБУ оголосили підозри за фактами ДТП: у бюро відреагували

Трьом співробітникам НАБУ повідомили про підозру у скоєнні дорожньо-транспортних пригод, що призвели до каліцтва потерпілих.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Обшуки в НАБУ: в чому підозрюють співробітників бюро

ДБР описує три епізоди, в яких нібито представники НАБУ скоїли ДТП з потерпілими.

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В першому випадку правоохоронець, за даними ДБР, виїжджав з другорядної дороги в Києві і допустив зіткнення з транспортним засобом, який рухався головною дорогою.

– В результаті зіткнення автомобіль правоохоронця продовжуючи рух виїхав за межі проїзної частини, де відбувся наїзд на випадкового пішохода. Чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, які призвели до ампутації лівої нижньої кінцівки, – сказано в повідомленні.

Другий описаний випадок стався, коли неназваний правоохоронець рухався на 61 км автодороги Київ-Одеса під час випередження попутного транспортного засобу та не обрав безпечну швидкість.

ДБР стверджує, що співробітник НАБУ виїхав за межі проїзної частини і перекинувся, зіткнувшись при цьому з будівлею АЗС.

– В результаті зіткнення пасажирка його автомобіля отримала тяжкі тілесні ушкодження – численні переломи, розрив селезінки, забій головного мозку, – сказано в повідомленні.

У третю пригоду, за інформацією Держбюро, правоохоронець НАБУ потрапив на службовому автомобілі. Рухаючись на регульованому перехресті у Києві, він нібито скоїв наїзд на пішохода, що перетинала проїзну частину по пішохідному переході на зелений сигнал світлофора.

– Внаслідок наїзду потерпіла отримала тілесні ушкодження середньої тяжкості, – повідомили в ДБР.

Зазначається, що трьом фігурантам повідомили про підозру в порушенні правил безпеки дорожнього руху, які керували транспортними засобами, що спричинило постраждалим середньої тяжкості та тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 та ч. 1 ст. 286 КК України).

Очікується, що сторона обвинувачення вимагатиме щонайменше для двох обвинувачених запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Якщо вина у наведених випадках буде доведена, співробітникам НАБУ загрожує до восьми років позбавлення волі.

Реакція НАБУ

У бюро підтвердили, що йдеться про три окремих ДТП, та уточнили, що вони відбувались у 2021 (дві події) та 2023 роках.

Там стверджують, що працівники НАБУ щоразу після події надавали потерпілим першу медичну допомогу, викликали швидку, поліцію та інформували відповідні органи. Відповідно до опублікованих даних, це було належним чином зафіксовано і підтверджено завдяки службовим внутрішнім розслідуванням НАБУ.

– Співробітники не використовували службове становище на свою користь, не намагалися уникнути відповідальності, а навпаки – максимально сприяли встановленню обставин подій та надавали всі необхідні пояснення й документи на вимогу слідства, – підкреслили у бюро.

Через це, як зазначається у повідомленні, виглядає “незрозумілим проведення масових обшуків за фактами подій двох-чотирьохрічної давнини”, а також – ініціювання клопотань про запобіжні заходи у вигляді безальтернативного тримання під вартою.

Такими ж “незрозумілими” у НАБУ вважають одночасно подані клопотання про відсторонення всіх трьох працівників від посад, попри відсутність ризиків впливу на слідство.

В НАБУ наголосили, що процесуальні рішення мають ґрунтуватися на принципах правомірності, обґрунтованості та пропорційності.

Джерело : НАБУ

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