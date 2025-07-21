Трем работникам НАБУ объявили подозрения по фактам ДТП: в бюро отреагировали

Трем сотрудникам НАБУ сообщили о подозрении в совершении дорожно-транспортных происшествий, повлекших увечья потерпевших.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Обыски в НАБУ: в чем подозревают сотрудников бюро

ГБР описывает три эпизода, в которых якобы представители НАБУ совершили ДТП с пострадавшими.

Сейчас смотрят

В первом случае правоохранитель, по данным ГБР, выезжал со второстепенной дороги в Киеве и допустил столкновение с транспортным средством, которое двигалось по главной дороге.

– В результате столкновения автомобиль правоохранителя, продолжая движение, выехал за пределы проезжей части, где произошел наезд на случайного пешехода. Мужчина получил тяжелые телесные повреждения, которые привели к ампутации левой нижней конечности, – говорится в сообщении.

Второй описанный случай произошел, когда неназванный правоохранитель двигался на 61 км автодороги Киев-Одесса во время обгона попутного транспортного средства и не выбрал безопасную скорость.

ГБР утверждает, что сотрудник НАБУ выехал за пределы проезжей части и перевернулся, столкнувшись при этом со зданием АЗС.

– В результате столкновения пассажирка его автомобиля получила тяжелые телесные повреждения – многочисленные переломы, разрыв селезенки, ушиб головного мозга, – говорится в сообщении.

В третью аварию, по информации Госбюро, правоохранитель НАБУ попал на служебном автомобиле. Двигаясь на регулируемом перекрестке в Киеве, он якобы совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

– В результате наезда потерпевшая получила телесные повреждения средней тяжести, – сообщили в ГБР.

Отмечается, что трем фигурантам сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, которые управляли транспортными средствами, что повлекло за собой средней тяжести и тяжкие телесные повреждения потерпевшим (ч. 2 ст. 286 и ч. 1 ст. 286 УК Украины).

Ожидается, что сторона обвинения будет требовать как минимум для двух обвиняемых меру пресечения в виде содержания под стражей.

В случае, если вина в приведенных случаях будет доказана, сотрудникам НАБУ грозит до восьми лет лишения свободы.

Реакция НАБУ

В бюро подтвердили, что речь идет о трех отдельных ДТП, и уточнили, что они произошли в 2021 (два происшествия) и 2023 годах.

Там утверждают, что сотрудники НАБУ каждый раз после происшествия оказывали пострадавшим первую медицинскую помощь, вызывали скорую, полицию и информировали соответствующие органы. Согласно опубликованным данным, это было должным образом зафиксировано и подтверждено благодаря служебным внутренним расследованиям НАБУ.

– Сотрудники не использовали служебное положение в свою пользу, не пытались избежать ответственности, а наоборот – максимально способствовали установлению обстоятельств событий и предоставляли все необходимые объяснения и документы по требованию следствия, – подчеркнули в бюро.

Поэтому, как отмечается в сообщении, выглядит “непонятным проведение массовых обысков по фактам событий двух-четырехлетней давности”, а также – инициирование ходатайств о меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Такими же “непонятными” в НАБУ считают одновременно поданные ходатайства об отстранении всех трех сотрудников от должностей, несмотря на отсутствие рисков влияния на следствие.

В НАБУ подчеркнули, что процессуальные решения должны основываться на принципах правомерности, обоснованности и пропорциональности.

Источник : НАБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.