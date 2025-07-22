Робочі дні у серпні 2025: скільки їх буде і коли вихідні

Серпень – це останній місяць літа. Саме в цей час багато українців намагаються встигнути взяти відпустку, провести час із родиною, поїхати на море або просто насолодитися теплими днями.

Цим переймаються працівники, які планують свої відпочинки заздалегідь, враховуючи кількість робочих і вихідних днів у місяці.

Факти ICTV з’ясували кількість вихідних днів у серпні 2025 року та чи буде додатковий вихідний на День Незалежності.

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Скільки робочих днів у серпні

Серпень 2025 року, як і зазвичай, налічує 31 календарний день.

Кількість робочих днів у серпні – 21, а вихідних – 10.

Це стандартна кількість, без перенесених робочих чи додаткових вихідних.

Скільки вихідних у серпні та чи буде вихідний на День Незалежності

24 серпня українці традиційно відзначають День Незалежності. Це офіційне державне свято, яке в мирний час було б неробочим днем. Але через воєнний стан, який продовжує діяти в Україні, правила змінилися.

Згідно з частиною шостою статті 6 закону України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану №2136-IX, на період дії воєнного стану вихідні, пов’язані зі святами, не надаються.

Це означає, що навіть якщо державне свято припадає на будній день, це не є підставою для вихідного. А якщо свято в неділю (як у 2025 році), вихідний не переноситься на понеділок.

24 серпня 2025 року – це неділя, тож вона лишається звичайним вихідним днем без перенесення.

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