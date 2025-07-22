Зеленський підписав закон №12414 про обмеження повноважень НАБУ і САП

Президент Володимир Зеленський підписав закон №12414 про обмеження повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це йдеться на сайті Верховної Ради у картці Проєкту закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних зі зникненням осіб безвісти за особливих обставин в умовах воєнного стану.

Закон №12414 про обмеження повноважень НАБУ і САП – що передбачає

Антикорупційні органи заявляють, що запропоновані правки до законодавства фактично підпорядковують діяльність НАБУ та САП генеральному прокурору України.

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Основні зміни, які передбачає закон №12414, стосуються надання генпрокурору повного доступу до всіх справ НАБУ або можливість передати такий доступ іншому прокурору.

Він матиме право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ, змінювати підслідність у разі їхнього невиконання, закривати розслідування на вимогу сторони захисту, самостійно визначати підслідність, підписувати підозри топпосадовцям, а також формувати групи прокурорів без участі керівника САП.

Раніше САП та НАБУ заявляли, що закон №12414 несе пряму загрозу незалежності антикорупційних органів.

Ввечері сьогодні, 22 липня, у низці міст України спалахнули мітинги проти закону №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, що фактично обмежує незалежність НАБУ і САП.

Люди вийшли на акцію протесту в Києві, Львові, Одесі, Дніпрі та інших містах.

Джерело : Верховна Рада

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