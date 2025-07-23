Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Виплати до Дня Незалежності пенсіонерам: хто і скільки отримає у 2025 році
Акторка театру Франка Анастасія Добриніна передчасно пішла з життя
Старша донька Полякової вийшла заміж: хто став обранцем
Усик – Дюбуа 2: текстова онлайн-трансляція бою
Як ухвалювали Декларацію про державний суверенітет України
Валентина Летяк, редакторка стрічки
1 хв.

Карта бойових дій на 23 липня 2025 – ситуація на фронті

Війна в Україні
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу на фронті відбулося 131 бойове зіткнення.

Такі дані 23 липня оприлюднили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Більше про те, де точаться бої в Україні та яка ситуація нині, дивіться на картах бойових дій.

Зараз дивляться

Карти бойових дій в Україні на 23 липня 2025

Карта бойових дій на 23 липня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 липня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 липня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 липня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 липня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 липня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 липня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 липня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 липня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 липня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 липня 2025
Фото: ISW
Карта бойових дій на 23 липня 2025
Карта бойових дій на 23 липня 2025
Карта бойових дій на 23 липня 2025
Карта бойових дій на 23 липня 2025
Карта бойових дій на 23 липня 2025
Карта бойових дій на 23 липня 2025
Карта бойових дій на 23 липня 2025
Карта бойових дій на 23 липня 2025
Карта бойових дій на 23 липня 2025
Карта бойових дій на 23 липня 2025
Карта бойових дій на 23 липня 2025

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 246-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

Пов'язані теми:

Армія РосіїВійна в УкраїніГенеральний штаб УкраїниЗСУКартаРосійська агресія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь