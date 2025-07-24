5 років тюрми за злив даних про ЗСУ: прикордоннику з Сумщини оголосили вирок

Прикордонник з Сумщини отримав п’ять років ув’язнення за злив даних про розташування підрозділів ЗСУ та продаж боєприпасів.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Злочинна схема прикордонника на Сумщині

У ході досудового розслідування слідчі ДБР у взаємодії з СБУ та Держприкордонслужбою встановили, що фігурант запропонував іншим особам сприяння у переміщенні вантажів.

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Він передавав замовникам маршрути патрулювання прикордонників, розташування підрозділів ЗСУ та безпечні місця перетину державного кордону.

Прикордонник радив клієнтам використовувати для розвідки дрони, а у нештатних ситуаціях надавав їм паролі для ідентифікації перед військовими.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання 40 тис. грн за позначення на мапі конкретних позицій прикордонних нарядів та не блокованих ділянок кордону.

Також прикордонник продав місцевому мешканцю 480 набоїв і три гранати типу Ф-1 за 20 тис. грн.

Покупець планував використати боєприпаси для самозахисту під час реалізації товарів широкого вжитку та переправлення контрабанди через кордон з РФ.

У травні цього року обвинувальний акт направили до Глухівського міськрайонного суду Сумської області.

Суд визнав прикордонника винним у поширенні інформації про розташування ЗСУ та інших військових формувань (ч. 2 ст. 114-2 КК України), збуті бойових припасів (ч. 1 ст. 263 КК України), одержанні неправомірної вигоди (ч. 1 ст. 368 КК України).

За сукупністю кримінальних правопорушень зловмисника засуджено на 5 років позбавлення волі.

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