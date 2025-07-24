Законопроєкт Зеленського щодо НАБУ та САП зареєстрований на сайті Ради

До Верховної Ради надійшов законопроєкт від президента України Володимира Зеленського №13533 щодо посилення повноважень НАБУ і САП.

Про це заявив спікер ВР Руслан Стефанчук.

На сайті Ради зареєстровано законопроєкт №13533

За його словами, законопроєкт №13533 щодо посилення повноважень НАБУ та САП буде розглянутий Радою на найближчому пленарному засіданні.

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– До Верховної Ради України від президента України надійшов законопроєкт №13533 Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, – написав Стефанчук у Facebook.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що редакція Кримінального процесуального кодексу, яку парламент ухвалив 22 липня, створює потенційні загрози для належного функціонування антикорупційної системи в Україні.

Зокрема, йдеться про ризики для незалежності Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Основна мета законопроєкту – забезпечити зміцнення інституційної автономії НАБУ і САП та гарантувати надійний захист їхньої роботи від впливу або втручання з боку Росії.

Документ також містить норми, що передбачають закріплення статусу САП як незалежного органу, який самостійно здійснює процесуальне керівництво у справах, що належать до компетенції НАБУ.

Окрім того, законодавча ініціатива передбачає створення механізмів протидії розвідувальній та підривній діяльності іноземних спецслужб, яка може бути спрямована проти працівників антикорупційних установ.

У проєкті пропонується впровадження нових превентивних та контррозвідувальних заходів для захисту НАБУ і САП від можливого зовнішнього впливу з боку країни-агресора.

Нагадаємо, у Раді зареєстровано законопроєкт №13531, яким пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу та закону Про прокуратуру.

Цей документ має на меті відновлення інституційної незалежності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури після ухвалення закону №12414.

На думку правозахисників і представників громадянського суспільства, той закон значно обмежив автономію антикорупційних органів.

Як обмежили повноваження НАБУ і САП

22 липня парламент проголосував за законопроєкт №12414, який послабив незалежність НАБУ та САП.

Прийняті зміни суттєво розширили повноваження генерального прокурора, дозволивши йому втручатися в роботу антикорупційних слідчих установ.

Це рішення було ухвалене наступного дня після того, як 21 липня СБУ спільно з Офісом генпрокурора провели обшуки у працівників НАБУ.

Тоді підозри отримали кілька детективів, а також один із керівників бюро – Руслан Магамедрасулов. Його звинувачують у зв’язках з РФ.

У відповідь на ухвалення закону в країні почалася хвиля протестів. Попри суспільний спротив президент підписав документ.

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