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Погодив текст законопроєкту про НАБУ і САП – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує зміцнення системи правопорядку в Україні.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі у четвер, 24 липня.

Зеленський погодив текст нового законопроєкту щодо НАБУ і САП

Президент стверджує, що новий текст “збалансований” і “гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів”.

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За його словами, документ є надійним захистом “системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання”.

— Щойно погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання. Текст збалансований, – написав він.

Зеленський додав, що найголовніше – реальні інструменти, жодних російських зв’язків і незалежність НАБУ та САП.

Президент повідомив, що сьогодні внесе законопроєкт до Верховної Ради.

Напередодні Зеленський повідомив, що запропонує парламенту законопроєкт, який “забезпечить силу системі правопорядку”.

Президент наголосив, що не буде жодного російського впливу чи втручання в діяльність правоохоронних органів.

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