Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
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Втрати ворога на 25 липня: ліквідовано ще 980 окупантів та 31 артсистему
Втрати ворога на 25 липня 2025 року – зведення Генштабу ЗСУ.
За останніми даними, Збройні сили України за добу ліквідували 980 російських окупантів.
Загальні втрати особового складу армії РФ на 1 248-ту добу повномасштабної війни сягнули 1 047 250 вбитими і пораненими.
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Втрати ворога на 25 липня 2025 року
- особового складу – близько 1 047 250 (+980) осіб;
- танків – 11 049 (+3);
- бойових броньованих машин – 23 052(+10);
- артилерійських систем – 30 777 (+31);
- РСЗВ – 1 446;
- засобів ППО – 1 201 (+2);
- літаків – 421;
- гелікоптерів – 340;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 47 834 (+196);
- крилатих ракет – 3 535 (+2);
- кораблів/катерів – 28;
- підводних човнів – 1;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 56 213 (+76);
- спеціальної техніки – 3 935.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 248-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
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