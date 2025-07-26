У Полтаві група людей заблокувала авто ТЦК: частина мобілізованих втекла

У Полтаві група людей у цивільному одязі перекрила рух автобуса, в якому були мобілізовані чоловіки, внаслідок чого частина з них втекла.

На Полтавщині люди перекрили дорогу автобусу ТЦК

Полтавський обласний ТЦК та СП інформує, що інцидент відбувся у п’ятницю, 25 липня, близько 20:00.

– Група людей у цивільному перекрила дорогу транспортному засобу, в якому до навчального центру прямували мобілізовані чоловіки, – стверджують у ТЦК.

Там розповіли, що внаслідок силових дій із боку цивільних осіб автомобіль пошкоджено, а деякі мобілізовані зникли у невідомому напрямку.

Зараз дивляться

У ТЦК зазначили, що до СБУ направлено подання за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ з боку цивільних громадян.

Водночас у ТЦК стверджують, що Державному бюро розслідувань повідомлено про мобілізованих військовослужбовців, які здійснили самовільне залишення частини (СЗЧ).

Крім цього, нещодавно затримано представника Київського ТЦК та СП за вимагання $3,5 тис. для зняття з розшуку військовозобов’язаного чоловіка.

Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом, поєднаному з вимаганням неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

Начальнику збірного пункту Київського міського ТЦК та СП обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.