В Полтаве группа людей заблокировала авто ТЦК: часть мобилизованных сбежала

В Полтаве группа людей в гражданской одежде перекрыла движение автобуса, в котором находились мобилизованные мужчины, в результате чего часть из них сбежала.

На Полтавщине люди перекрыли дорогу автобусу ТЦК

Полтавский областной ТЦК и СП сообщает, что инцидент произошел в пятницу, 25 июля, около 20:00.

— Группа людей в гражданской одежде перекрыла дорогу транспортному средству, в котором в учебный центр направлялись мобилизованные мужчины, — утверждают в ТЦК.

Там рассказали, что в результате силовых действий со стороны гражданских лиц автомобиль поврежден, а некоторые мобилизованные исчезли в неизвестном направлении.

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В ТЦК отметили, что в СБУ направлено представление по факту препятствования законной деятельности ВСУ со стороны гражданских лиц.

В то же время в ТЦК утверждают, что Государственное бюро расследований уведомлено о мобилизованных военнослужащих, совершивших самовольное оставление части (СЗЧ).

Кроме того, недавно задержан представитель Киевского ТЦК и СП за вымогательство $3,5 тыс. за снятие с розыска военнообязанного мужчины.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Начальнику сборного пункта Киевского городского ТЦК и СП избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

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