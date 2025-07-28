Атомна генерація допомогла запобігти блекауту: міністерка енергетики про добудову Хмельницької АЕС

Україна має добудувати Хмельницьку АЕС, адже атомна генерація є базовою та дозволила запобігти масштабному блекауту під час російських атак.

Про це заявила міністерка енергетики України Світлана Гринчук в інтерв’ю ведучому інформаційного телемарафону Єдині новини Вадиму Карп’яку, коментуючи своє ставлення до можливості добудови Хмельницької АЕС.

Гринчук про можливу добудову ХАЕС

– Я вважаю, що це потрібно робити. З якими блоками ми це робитимемо? Це процес переговорів і дискусій. Ми повинні розуміти, що розвиток добудови нових атомних потужностей – це достатньо тривалий процес, – зазначила Гринчук.

За її словами, виробництво нового блока може займати близько 5-7 років. А далі вже йде момент його установки – це ще від трьох до п’яти років, розповіла міністерка енергетики.

Зараз дивляться

– Якщо побудувати з нуля атомний об’єкт, то це достатньо довгий період. У нас дійсно була можливість – це питання зараз до кінця не вирішено. У мене заплановано на найближчий час зустріч з болгарським міністром. Ми обговорюватимемо можливі подальші двосторонні відносини щодо цих блоків, – сказала вона.

Міністерка енергетики зазначила, що Україна дійсно підвищує рівень децентралізації. Але варто розуміти, що це є базовою генерацією, яка дозволила залишитися на плаву та запобігти ситуації, коли енергосистема буде зруйнована і країна перебуватиме в блекауті.

– Це якраз завдяки атомній генерації. Це ні для кого не секрет, адже атомна генерація в різні періоди давала нам від 30% до 60% в енергобалансі. Під час війни цей показник стабільно 50-60% – це саме та генерація, яка дозволяє нам пережити зиму, – звернула увагу вона.

Ключова задача вже декілька років війни – це провести ремонтну кампанію так, щоб взимку в Україні працювали всі дев’ять енергоблоків. Це дає майже 8 ГВт потужностей електроенергії, які використовують як базову електроенергію, пояснила Гринчук.

За її словами, це є чиста та низьковуглецева генерація, яка не продукує додаткових викидів парникових газів і шкідливих речовин. Це стабільна генерація, яка є достатньо дешевою, резюмувала міністерка енергетики.

Фото: Світлана Гринчук

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