Рейтингові списки вступників у 2025 році: як дізнатися, чи рекомендовані ви до зарахування
Майбутні студенти, які подали заяви для вступу до закладів вищої освіти у 2025 році, зможуть побачити результати вже на початку серпня.
Коли з’являться рейтингові списки вступників у 2025 році та де їх знайти, читайте в нашому матеріалі.
Результати вступу 2025: коли з’являться списки на бюджет
Згідно з офіційним графіком, рейтингові списки вступників у 2025 році, які претендують на бюджет, оприлюднять через п’ять днів після завершення подання заяв.
Процедура публікації результатів відбуватиметься поетапно. Ключові дати для бюджетної та контрактної форм навчання передбачено в умовах прийому:
- до 6 серпня — оприлюднення рейтингових списків з позначкою “Рекомендовано до зарахування”;
- до 9 серпня — подача оригіналів документів і підтвердження наміру навчатися;
- до 11 серпня — офіційне зарахування на бюджетну форму та видача наказів;
- до 18 серпня — переведення пільгових категорій на вільні бюджетні місця;
- до 30 серпня — завершення зарахування на контракт.
Ці дати можуть уточнюватися, тому вступникам варто регулярно перевіряти інформацію в особистому кабінеті.
Де можна переглянути результати та рейтингові списки вступників у 2025 році
Ознайомитися з результатами вступу можна такими способами:
- у електронному кабінеті вступника;
- на офіційному сайті обраного ЗВО — зазвичай дублюється список рекомендованих;
- у приймальній комісії університету — для очного ознайомлення;
- через Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО).
У рейтинговому списку абітурієнтів буде зазначено:
- прізвище та ініціали абітурієнта;
- конкурсний бал;
- спеціальність і обраний університет;
- форма фінансування (бюджет або контракт).
Який статус з’явиться в особистому кабінеті
Після рейтингового відбору вступників на бюджет у 2025 році у кабінеті з’явиться позначка “Рекомендовано до зарахування” (на бюджет). Це означає, що вступник отримав право бути зарахованим за кошти держави або регіону.
Щоб стати студентом, потрібно підтвердити намір навчатися — через електронний кабінет або безпосередньо в приймальній комісії. Варто подати оригінали документів (паспорт, атестат, сертифікати тощо) та підписати договір на навчання.
Після виконання цих кроків абітурієнта офіційно зарахують, і статус у кабінеті зміниться на “Включено до наказу”.