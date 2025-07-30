ДБР затримало рятувальника, який переправляв військовозобов’язаних за кордон за $19 тис.

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з ДБВ Нацполіції та СБУ затримали начальника караулу однієї з пожежних частин Запорізької області та його спільника – колишнього лісника із Закарпаття.

За $19 тис. вони намагалися незаконно переправити в Румунію військовозобов’язаного.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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Деталі злочинної схеми, яку організував посадовець ДСНС

Організовував оборудку з переправлення посадовець ДСНС, який залучив до цього свого колишнього земляка з досвідом у незаконному переправленні осіб.

Рятувальник взяв на себе функцію перевізника, використовуючи службове посвідчення та можливість безперешкодно проїжджати блокпости по всій Україні.

Своїх клієнтів він маскував під працівників ДСНС і таким чином перевозив їх до кордону.

Одного з мешканців Запоріжжя ділок довіз на власному авто до Яремче, де їх зустрів “провідник” – колишній лісник.

Чоловіки привезли клієнта в готель та надали детальні інструкції щодо незаконного переправлення через кордон, дотримання заходів конспірації, перебування на території іншої країни та подальшої легалізації на території країн ЄС.

Житель Запоріжжя сплатив за послугу $19 тис., які спільники розділили між собою, але одразу після цього їх було затримано.

Фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років.

Досудове розслідування триває, встановлюється причетність до незаконного бізнесу інших осіб.

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